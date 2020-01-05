Onyekuru Fenerbahçe'nin transfer teklifine böyle cevap verdi! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ocak 2020, Pazar
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Onyekuru Fenerbahçe'nin transfer teklifine böyle cevap verdi! Galatasaray...

Galatasaray'ın Fransız ekibi Monaco'dan kiralamak için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği Henry Onyekuru'da flaş bir gelişme yaşanmıştı. Sarı-kırmızıların eski yıldızı için ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de devreye girdiği ifade edilmişti.. Sportif direktör Damien Comolli aracılığı ile temas kurulan Nijeryalı futbolcunun, sarı-lacivertli kulübe verdiği transfer cevabı ortaya çıktı. İşte Onyekuru'nun o sözleri...

5 Ocak 2020 Pazar 12:20 Güncelleme: 05.01.2020 12:20
Onyekuru Fenerbahçe'nin transfer teklifine böyle cevap verdi! Galatasaray...

Yine sarı-kırmızılı formayı giymek isteyen ve Fatih Terim'le oldukça iyi ilişkilere sahip olan genç oyuncuyu Florya'daki evini bile boşaltmazken, Everton'un oyuncuyu Monaco'ya satmasıyla mecburen yolu Fransa'ya düştü.

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Onyekuru Fenerbahçe'nin transfer teklifine böyle cevap verdi! Galatasaray...

Galatasaray, Henry Onyekuru'yu 2018-2019 sezonunda Everton'dan kiralamış ve genç oyuncu şampiyonluk yolunda önemli katkılar sağlamıştı.

Onyekuru Fenerbahçe'nin transfer teklifine böyle cevap verdi! Galatasaray...

"FENERBAHÇE TALİP OLDU"

Everton tarafından bonservisiyle birlikte Monaco'ya gönderilen Onyekuru, Fransa'da istediği forma şansını bulamadı. Nijeryalı yıldızın ayrılık iddialarından sonra kadrosuna takviyeler yapacak Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

Onyekuru Fenerbahçe'nin transfer teklifine böyle cevap verdi! Galatasaray...

Sabah'ta yer alan habere göre genç oyuncu, Rusya'dan ve Fenerbahçe'den teklif aldı. Fakat Onyekuru, menajerinin hiçbir takımla görüşmesine izin vermedi.

Onyekuru Fenerbahçe'nin transfer teklifine böyle cevap verdi! Galatasaray...

"BAŞKA TAKIMDA OYNAMAM"

Nijeryalı kanat oyuncusu Onyekuru, "Kararımı kimse değiştiremez. Kiralık olarak Galatasaray'dan başka takımda oynamak istemiyorum" dedi.

Onyekuru Fenerbahçe'nin transfer teklifine böyle cevap verdi! Galatasaray...

Bu sözler üzerine Fenerbahçe transferde devreden çıktı ve 22 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımla kiralık sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Onyekuru Fenerbahçe'nin transfer teklifine böyle cevap verdi! Galatasaray...

Henry Onyekuru, 2018-2019 sezonunda Galatasaray'da 44 maça çıkmış ve 16 gol 6 asistlik performans göstermişti.

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