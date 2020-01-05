Onyekuru Fenerbahçe'nin transfer teklifine böyle cevap verdi! Galatasaray...

Galatasaray'ın Fransız ekibi Monaco'dan kiralamak için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği Henry Onyekuru'da flaş bir gelişme yaşanmıştı. Sarı-kırmızıların eski yıldızı için ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de devreye girdiği ifade edilmişti.. Sportif direktör Damien Comolli aracılığı ile temas kurulan Nijeryalı futbolcunun, sarı-lacivertli kulübe verdiği transfer cevabı ortaya çıktı. İşte Onyekuru'nun o sözleri...