Melo: Fake news! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
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: Fake news!

Melo: Fake news!

Felipe 'nun 'a Ocak ayında döneceği iddiası kesin bir dille bir kez daha son buldu.

Felipe 'nun 'a Ocak ayında döneceği iddiası kesin bir dille bir kez daha son buldu. ESPN'in Brezilya muhabiri Jorge Nicola, Melo'nun İstanbul ziyaretinin masum bir ziyaret olmadığını, Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptığını öne sürmüştü. Başarılı oyuncu, bir taraftar kendisine "Bu doğru mu" dedi.
  1. 3.1.2020
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