Melo: Fake news!
Felipe Melo'nun Galatasaray'a Ocak ayında döneceği iddiası kesin bir dille bir kez daha son buldu.
Felipe Melo'nun Galatasaray'a Ocak ayında döneceği iddiası kesin bir dille bir kez daha son buldu. ESPN'in Brezilya muhabiri Jorge Nicola, Melo'nun İstanbul ziyaretinin masum bir ziyaret olmadığını, Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptığını öne sürmüştü. Başarılı oyuncu, bir taraftar kendisine "Bu doğru mu" dedi.
- 3.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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