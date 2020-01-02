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02 Ocak 2020, Perşembe
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Ayrılan son isim Mariano

Ayrılan son isim Mariano

'da Nzonzi ve Nagatomo'dan sonra sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano ile de yollar ayrıldı.

'da Nzonzi ve Nagatomo'dan sonra sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano ile de yollar ayrıldı. Brezilya'ya dönen sambacıya, kendisine takım bulması durumunda bonservisinin bedelsiz verileceği iletildi. Daha önce ayrılmak için ikinci yarıdaki alacaklarını tahsil etmek isteyen Mariano'nun bundan vazgeçtiği bildirildi.
  1. 2.1.2020
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