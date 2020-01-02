Ayrılan son isim Mariano
Galatasaray'da Nzonzi ve Nagatomo'dan sonra sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano ile de yollar ayrıldı.
Galatasaray'da Nzonzi ve Nagatomo'dan sonra sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano ile de yollar ayrıldı. Brezilya'ya dönen sambacıya, kendisine takım bulması durumunda bonservisinin bedelsiz verileceği iletildi. Daha önce ayrılmak için ikinci yarıdaki alacaklarını tahsil etmek isteyen Mariano'nun bundan vazgeçtiği bildirildi.
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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