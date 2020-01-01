Arda’da soru işaretleri

Fatih Terim'in Galatasaray'da futbolu bırakmasını istediği Arda Turan için sarı-kırmızılı ekibin önünde soru işaretleri bulunuyor. Son 3 yılda sadece 3 kez 90 dakika forma giyen 32 yaşındaki futbolcu ilk yarıda ise 12 maçta 255 dakika oynadı. Bu nedenle yönetim bu transfere şüpheyle yaklaşıyor.

Fatih Terim'in Galatasaray'da futbolu bırakmasını istediği Arda Turan için sarı-kırmızılı ekibin önünde soru işaretleri bulunuyor. Son 3 yılda sadece 3 kez 90 dakika forma giyen 32 yaşındaki futbolcu ilk yarıda ise 12 maçta 255 dakika oynadı. Bu nedenle yönetim bu transfere şüpheyle yaklaşıyor.