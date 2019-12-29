Terim: "Bu yoldan dönüş yok"
Terim, şampiyonluk inancını şu sözlerle dile getirdi: “Futbolcularım özveriyle oynayıp, 3 puanı aldı ama daha iyisini yapmalıyız. İkinci yarıda kazanmayı tekrar alışkanlık haline getiren Galatasaray olacak”
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından öğrencilerine övgüler yağdırdı. Hızlı başladıkları karşılaşmada iyi oyunla 3 puanı aldıklarını belirten tecrübeli hoca, "Sahada herkes üstüne düşeni yaptığında sonuç da geliyor. Daha iyisini yapacağımızı da biliyorum. Oyuncularıma da sonuna kadar güveniyorum. Hedeflediğimiz şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Hiç bir zaman bu yolda pes etmedik, pes etmeyi de düşünmedik. Son saniyeye kadar en iyi şekilde mücadele edeceğiz" dedi.
"TAKVİYE YAPACAĞIZ"
İmparator, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün (dün) taraftarlarımız da her zamanki gibi görevini en iyi şekilde yaptı. Geçmiş karşılaşmalarda olduğu gibi yine bizi yalnız bırakmadı ve desteklerini verdiler. Biz de onlar için sahada oynayacağımız futbol ve alacağımız sonuçlarla karşılık vereceğiz. Bize şampiyonluk yolundan dönüş yok. 6 günlük iznin ardından ikinci yarı hazırlıklarını da en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Tek düşüncemiz Galatasaray'ın başarısı. Ara transfer döneminde de takviye yapmak istediğimiz bölgeler var. Şartlar oluşursa istediğimiz oyuncuları kadromuzda görmek istiyoruz."
- 29.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Terim: "Bu yoldan dönüş yok" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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