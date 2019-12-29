Terim: "Bu yoldan dönüş yok"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından öğrencilerine övgüler yağdırdı. Hızlı başladıkları karşılaşmada iyi oyunla 3 puanı aldıklarını belirten tecrübeli hoca, "Sahada herkes üstüne düşeni yaptığında sonuç da geliyor. Daha iyisini yapacağımızı da biliyorum. Oyuncularıma da sonuna kadar güveniyorum. Hedeflediğimiz şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Hiç bir zaman bu yolda pes etmedik, pes etmeyi de düşünmedik. Son saniyeye kadar en iyi şekilde mücadele edeceğiz" dedi.

"TAKVİYE YAPACAĞIZ"

İmparator, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün (dün) taraftarlarımız da her zamanki gibi görevini en iyi şekilde yaptı. Geçmiş karşılaşmalarda olduğu gibi yine bizi yalnız bırakmadı ve desteklerini verdiler. Biz de onlar için sahada oynayacağımız futbol ve alacağımız sonuçlarla karşılık vereceğiz. Bize şampiyonluk yolundan dönüş yok. 6 günlük iznin ardından ikinci yarı hazırlıklarını da en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Tek düşüncemiz Galatasaray'ın başarısı. Ara transfer döneminde de takviye yapmak istediğimiz bölgeler var. Şartlar oluşursa istediğimiz oyuncuları kadromuzda görmek istiyoruz."