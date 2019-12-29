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29 Aralık 2019, Pazar
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Sofiane dünyaları kaçırdı

Sofiane Feghouli dünyaları kaçırdı

Cezayirli , Antalyaspor karşısında kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu. 30 yaşındaki futbolcu, ilk olarak 18. dakikada müsait durumdaki pozisyonda topa dokunamadı. 19'da yine müsait pozisyonda vurduğu şutunu kaleci çıkardı. 33. dakikada ise boşa kalan topa kale dibinde abanan Feghouli meşin yuvarlağı auta gönderdi. Farkın daha da açılabileceği basit goller kaçtı.

Cezayirli , Antalyaspor karşısında kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu. 30 yaşındaki futbolcu, ilk olarak 18. dakikada müsait durumdaki pozisyonda topa dokunamadı. 19'da yine müsait pozisyonda vurduğu şutunu kaleci çıkardı. 33. dakikada ise boşa kalan topa kale dibinde abanan Feghouli meşin yuvarlağı auta gönderdi. Farkın daha da açılabileceği basit goller kaçtı.
  1. 29.12.2019
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