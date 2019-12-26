Galatasaray scoutlarının izlediği takım ortaya çıktı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray scoutlarının izlediği takım ortaya çıktı

scoutlarının izlediği takım ortaya çıktı

Galatasaray scoutlarının izlediği takım ortaya çıktı

scoutlarının Ligi takımlarından Heerenveen'i izlediği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın, kulübün iki gözde ismi Mitchell van Bergen ile 'yi takip ediyor olabileceği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Ocak ayı dönemi için çalışmalarını sürdüren 'da scoutların ekibi Heerenveen'i izlediği ortaya çıktı. Hollanda basınından Omrop Fryslan'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı takımın transfer sorumluları ile birlikte Zenit ve Lille'in de aynı takımı takip ettiği ifade edildi.

Scoutların hangi oyuncuyu izlediği bilinmezken haberde, bu isimlerin sağ kanat ve forvette forma giyebilen 20 yaşındaki Mitchell van Berger ile 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu olabileceği kaydedildi.

Buna rağmen kulübe ulaşan herhangi bir resmi teklifin olmadığı da aktarıldı.

haberin devamı

  1. 26.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray scoutlarının izlediği takım ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN