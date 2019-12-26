Galatasaray scoutlarının izlediği takım ortaya çıktı
Galatasaray scoutlarının Hollanda Ligi takımlarından Heerenveen'i izlediği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın, kulübün iki gözde ismi Mitchell van Bergen ile Chidera Ejuke'yi takip ediyor olabileceği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da scoutların Hollanda ekibi Heerenveen'i izlediği ortaya çıktı. Hollanda basınından Omrop Fryslan'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı takımın transfer sorumluları ile birlikte Zenit ve Lille'in de aynı takımı takip ettiği ifade edildi.
Scoutların hangi oyuncuyu izlediği bilinmezken haberde, bu isimlerin sağ kanat ve forvette forma giyebilen 20 yaşındaki Mitchell van Berger ile 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Chidera Ejuke olabileceği kaydedildi.
Buna rağmen kulübe ulaşan herhangi bir resmi teklifin olmadığı da aktarıldı.
- 26.12.2019
- Tarihi karar sonrası dünya bu transferi konuşacak! Hulk Süper Lig devine...
- Beşiktaş'a sürpriz golcü! 19 maçta 8 gol ve 6 asist...
- Terim ve Avcı süper yetenek için karşı karşıya! Resmen açıkladılar...
- Fenerbahçe'ye para yağacak! 30 milyon euro...
- Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı sonrası Lille'den flaş hamle
-
Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
-
Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
-
Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Galatasaray scoutlarının izlediği takım ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.