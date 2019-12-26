Galatasaray scoutlarının izlediği takım ortaya çıktı

Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da scoutların Hollanda ekibi Heerenveen'i izlediği ortaya çıktı. Hollanda basınından Omrop Fryslan'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı takımın transfer sorumluları ile birlikte Zenit ve Lille'in de aynı takımı takip ettiği ifade edildi.

Scoutların hangi oyuncuyu izlediği bilinmezken haberde, bu isimlerin sağ kanat ve forvette forma giyebilen 20 yaşındaki Mitchell van Berger ile 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Chidera Ejuke olabileceği kaydedildi.

Buna rağmen kulübe ulaşan herhangi bir resmi teklifin olmadığı da aktarıldı.