Galatasaray yıldızına kavuşuyor! Transferi ağzından kaçırdı... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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Galatasaray yıldızına kavuşuyor! Transferi ağzından kaçırdı...

Yaz transfer döneminde 13 futbolcu birden kadrosuna katarak üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray'da bu sezon işler pek istendiği gibi gitmiyor. Kiralık orta saha oyuncularının performansından memnun olmayan ve transferde gaza basan sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık 2 yıldır transferi için yoğun çaba harcadığı yıldız orta sahayı bonservisiyle kadrosuna katmak üzere...
25 Aralık 2019 Çarşamba 20:26 Güncelleme: 25.12.2019 20:26
Galatasaray yıldızına kavuşuyor! Transferi ağzından kaçırdı...

Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray, 13 futbolcuyu birden kadrosuna katmıştı.

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Galatasaray yıldızına kavuşuyor! Transferi ağzından kaçırdı...

Yüksek bonservisli yıldızları, FFP nedeniyle kiralık olarak kadroya dahil eden sarı-kırmızılı ekipte işler pek planlandığı gibi gitmedi.

Galatasaray yıldızına kavuşuyor! Transferi ağzından kaçırdı...

Nzonzi, Seri, Lemina 3'lüsünü transfer ederek büyük yankı uyandıran Cimbom'da kiralık oyuncu pişmanlığı yaşandı.

Galatasaray yıldızına kavuşuyor! Transferi ağzından kaçırdı...

NZONZI VE SERI YOLCU

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi ile yollar devre arasında ayrılacak.

Galatasaray yıldızına kavuşuyor! Transferi ağzından kaçırdı...

İnişli çıkışlı bir grafik çizen Jean Micheal Seri için de karar verildi.

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