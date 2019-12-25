Galatasaray yıldızına kavuşuyor! Transferi ağzından kaçırdı...

Yaz transfer döneminde 13 futbolcu birden kadrosuna katarak üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray'da bu sezon işler pek istendiği gibi gitmiyor. Kiralık orta saha oyuncularının performansından memnun olmayan ve transferde gaza basan sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık 2 yıldır transferi için yoğun çaba harcadığı yıldız orta sahayı bonservisiyle kadrosuna katmak üzere...

25 Aralık 2019 Çarşamba 20:26 Güncelleme: 25.12.2019 20:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





