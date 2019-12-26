Galatasaray Jesse Sekidika ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe'ye transfer çalımı...

TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un bu sezonki flaş oyuncusu Jesse Sekidika Aslan'ın listesine girmişti... Son dakika haberine göre; Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Nijeryalı oyuncu ile anlaşma sağladı.

JESSE SEKIDIKA KİMDİR?

14 Temmuz 1996 yılında Nijerya'nın Port Harcourt şehrinde dünyaya gelen Jesse Sekidika forvet ve sağ kanat mevkilerinde forma giyiyor.

Eskişehirspor'dan önce Sırbistan 1. Lig takımlarından Napredak'ta forma giyen Sekidika ilk kez burada dikkat çekti. Daha sonra TFF 1. Lig'e adım atan 23 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada forma giydi.

Öte yandan; performansı ile göz dolduran Nijeryalı, bu maçlarda 8 gol ve 2 asist kaydetti.