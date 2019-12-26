Galatasaray Jesse Sekidika ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe'ye transfer çalımı... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
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Jesse Sekidika ile anlaşma sağladı! 'ye çalımı...

Galatasaray Jesse Sekidika ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe'ye transfer çalımı...

, 'nin de gündeminde olan Jesse Sekidika ile anlaşma sağladı. forması giyen Nijeryalı oyuncu, Florya'da gerçekleşecek olan devre arası kampına katılacak.

TFF 1. Lig ekibi 'un bu sezonki flaş oyuncusu Jesse Sekidika Aslan'ın listesine girmişti... Son dakika haberine göre; , ezeli rakibi 'nin de gündeminde yer alan Nijeryalı oyuncu ile anlaşma sağladı.

Ve Galatasaray Jesse Sekidika ile anlaşma sağladı!

JESSE SEKIDIKA KİMDİR?

14 Temmuz 1996 yılında Nijerya'nın Port Harcourt şehrinde dünyaya gelen Jesse Sekidika forvet ve sağ kanat mevkilerinde forma giyiyor.

Eskişehirspor'dan önce Sırbistan 1. Lig takımlarından Napredak'ta forma giyen Sekidika ilk kez burada dikkat çekti. Daha sonra TFF 1. Lig'e adım atan 23 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada forma giydi.

Öte yandan; performansı ile göz dolduran Nijeryalı, bu maçlarda 8 gol ve 2 asist kaydetti.

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  2. Güncelleme: 26.12.2019 15:35
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