Galatasaray Jesse Sekidika ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe'ye transfer çalımı...
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Jesse Sekidika ile anlaşma sağladı. Eskişehirspor forması giyen Nijeryalı oyuncu, Florya'da gerçekleşecek olan devre arası kampına katılacak.
TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un bu sezonki flaş oyuncusu Jesse Sekidika Aslan'ın listesine girmişti... Son dakika haberine göre; Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Nijeryalı oyuncu ile anlaşma sağladı.
JESSE SEKIDIKA KİMDİR?
14 Temmuz 1996 yılında Nijerya'nın Port Harcourt şehrinde dünyaya gelen Jesse Sekidika forvet ve sağ kanat mevkilerinde forma giyiyor.
Eskişehirspor'dan önce Sırbistan 1. Lig takımlarından Napredak'ta forma giyen Sekidika ilk kez burada dikkat çekti. Daha sonra TFF 1. Lig'e adım atan 23 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada forma giydi.
Öte yandan; performansı ile göz dolduran Nijeryalı, bu maçlarda 8 gol ve 2 asist kaydetti.
- 26.12.2019
- Güncelleme: 26.12.2019 15:35
- Tarihi karar sonrası dünya bu transferi konuşacak! Hulk Süper Lig devine...
- Beşiktaş'a sürpriz golcü! 19 maçta 8 gol ve 6 asist...
- Terim ve Avcı süper yetenek için karşı karşıya! Resmen açıkladılar...
- Fenerbahçe'ye para yağacak! 30 milyon euro...
- Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı sonrası Lille'den flaş hamle
-
Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
-
Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
-
Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Galatasaray Jesse Sekidika ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe'ye transfer çalımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.