Galatasaray'dan 9 bomba transfer! Görüşmeler başladı... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray'dan 9 bomba transfer! Görüşmeler başladı...

Galatasaray'dan 9 bomba transfer! Görüşmeler başladı...

Devre arası transfer dönemi için gün sayan Galatasaray'ın bomba denilebilecek o listesi basına sızdı... Sezonun ilk yarısında çok büyük bir hayal kırıklığı yaratan sarı kırmızılılar, 'Gençlik Operasyonu' için düğmeye bastı. "Artık futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız" diyen Fatih Terim yönetime listeyi sunduğu öğrenildi. Listede 19-23 yaş arasında tam 9 futbolcu bulunuyor. Peki o isimler kim? Transfer süreçlerine dair son durum ne? İşte Galatasaray'daki son dakika transfer gelişmeleri ve o isimlere dair ayrıntılar...

25 Aralık 2019 Çarşamba 17:03 Güncelleme: 25.12.2019 17:14
Galatasaray'dan 9 bomba transfer! Görüşmeler başladı...

Göztepe mağlubiyetiyle zirve yarışını iyice zora sokan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

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Galatasaray'dan 9 bomba transfer! Görüşmeler başladı...

İkinci yarıya gol sorununu çözerek başlamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, transfere yoğunlaştı.

Galatasaray'dan 9 bomba transfer! Görüşmeler başladı...

Martin Linnes ve Mbaye Diagne'yi yeniden takıma dahil etmeyi planlayan, sarı kırmızılı ekip devrenin ikinci yarısına sil baştan bir kadro ile çıkmayı hedefliyor...

Galatasaray'dan 9 bomba transfer! Görüşmeler başladı...

Teknik direktör Fatih Terim; Belhanda, Emre Mor, Ahmet Çalık, Seri, Nzonzi, Nagatomo ve Mariano gibi yıldızların da üzerini daha önce çizmişti.

Galatasaray'dan 9 bomba transfer! Görüşmeler başladı...

Gidenlerin ardından gelmesi planlananların yanı sıra bir de 'Gençlik Operasyonu' planı mevcut...

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