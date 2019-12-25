Taşlar yerinden oynayacak

Yeni katılacak oyuncularla birlikte gidecek oyuncular da belirlenmeye başladı. Martin Linnes ve Mbaye Diagne'yi yeniden takıma dahil etmeyi planlayan, Kadewere'yle de ilgilenen sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Henry Onyekuru'nun dönüşüne de artık kesin gözüyle bakılıyor.

Yabancı kontenjanı zaten dolu olan Galatasaray'da bu oyuncuların gelişi ile birlikte Andone ve Luyindama'nın sözleşmeleri askıya alınacak. Nzonzi ve Michael Seri gönderilecek. Ayrıca operasyon alınacak oyunculara göre Belhanda ve Mariano'ya kadar ulaşacak.