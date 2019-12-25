Taşlar yerinden oynayacak
Yeni katılacak oyuncularla birlikte gidecek oyuncular da belirlenmeye başladı. Martin Linnes ve Mbaye Diagne'yi yeniden takıma dahil etmeyi planlayan, Kadewere'yle de ilgilenen sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Henry Onyekuru'nun dönüşüne de artık kesin gözüyle bakılıyor.
Yeni katılacak oyuncularla birlikte gidecek oyuncular da belirlenmeye başladı. Martin Linnes ve Mbaye Diagne'yi yeniden takıma dahil etmeyi planlayan, Kadewere'yle de ilgilenen sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Henry Onyekuru'nun dönüşüne de artık kesin gözüyle bakılıyor.
Yabancı kontenjanı zaten dolu olan Galatasaray'da bu oyuncuların gelişi ile birlikte Andone ve Luyindama'nın sözleşmeleri askıya alınacak. Nzonzi ve Michael Seri gönderilecek. Ayrıca operasyon alınacak oyunculara göre Belhanda ve Mariano'ya kadar ulaşacak.
- 25.12.2019
-
Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
-
Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
-
Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
Taşlar yerinden oynayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.