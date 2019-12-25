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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Taşlar yerinden oynayacak

Taşlar yerinden oynayacak

Yeni katılacak oyuncularla birlikte gidecek oyuncular da belirlenmeye başladı. ve 'yi yeniden takıma dahil etmeyi planlayan, 'yle de ilgilenen sarı-kırmızılı ekipte ayrıca 'nun dönüşüne de artık kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni katılacak oyuncularla birlikte gidecek oyuncular da belirlenmeye başladı. ve 'yi yeniden takıma dahil etmeyi planlayan, 'yle de ilgilenen sarı-kırmızılı ekipte ayrıca 'nun dönüşüne de artık kesin gözüyle bakılıyor.

Yabancı kontenjanı zaten dolu olan 'da bu oyuncuların gelişi ile birlikte Andone ve Luyindama'nın sözleşmeleri askıya alınacak. Nzonzi ve Michael Seri gönderilecek. Ayrıca operasyon alınacak oyunculara göre ve Mariano'ya kadar ulaşacak.

  1. 25.12.2019
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