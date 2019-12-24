Fatih Terim'den imalı paylaşım!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den sürpriz bir hamle geldi. Deneyimli teknik adam Göztepe maçından sonra yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ya sevk edilmişti. Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, PFDK'nın bu kararından sonra Fatih Terim'le olan bir fotoğrafını paylaşmıştı. Deneyimli teknik adam da sosyal medya üzerinden imalı bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'da Fatih Terim'den sosyal medya üzerinden imalı bir paylaşım geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'le bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşme Özdemir'in Zorlu'daki ofisinde yapılmıştı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Göztepe maçından sonraki açıklamalarından sonra PFDK'ya sevk edildi. Bu kararın ardından sosyal medya hesabından Terim, ''Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek..'' paylaşımını yaptı. Sosyal medyada Fatih Terim'in bu paylaşımının Fenerbahçe cephesinin Zorlu'daki yaptığı görüşmeye bir gönderme olduğu iddia edildi.
Fatih Terim'in paylaşımı...
Hasan Şaş'ın paylaşımı...
- 24.12.2019
- Güncelleme: 24.12.2019 21:50
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Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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