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24 Aralık 2019, Salı
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'den imalı paylaşım!

Fatih Terim'den imalı paylaşım!

'den sürpriz bir hamle geldi. Deneyimli teknik adam maçından sonra yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ya sevk edilmişti. Galatasaray yardımcı antrenörü , PFDK'nın bu kararından sonra Fatih Terim'le olan bir fotoğrafını paylaşmıştı. Deneyimli teknik adam da üzerinden imalı bir paylaşım yaptı.

'da 'den üzerinden imalı bir paylaşım geldi. Başkanı ve Asbaşkan Semih Özsoy, Başkanı ve Başkanı Zekeriya Alp'le bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşme Özdemir'in Zorlu'daki ofisinde yapılmıştı. Sarı-kırmızılı takımın Fatih Terim, maçından sonraki açıklamalarından sonra PFDK'ya sevk edildi. Bu kararın ardından sosyal medya hesabından Terim, ''Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek..'' paylaşımını yaptı. Sosyal medyada Fatih Terim'in bu paylaşımının Fenerbahçe cephesinin Zorlu'daki yaptığı görüşmeye bir gönderme olduğu iddia edildi.

Fatih Terim'in paylaşımı...


Hasan Şaş'ın paylaşımı...

  1. 24.12.2019
  2. Güncelleme: 24.12.2019 21:50
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