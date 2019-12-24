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24 Aralık 2019, Salı
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Çıra’ya 5 maç men

Çıra’ya 5 maç men

'a  ile oynadıkları kupa maçının son anlarında çıkan olayların faturası ağır oldu. Özellikle de olayların göbeğinde yer alan Gökhan Çıra için...

'a ile oynadıkları kupa maçının son anlarında çıkan olayların faturası ağır oldu. Özellikle de olayların göbeğinde yer alan Gökhan Çıra için... Genç futbolcu, sportmenliğe aykırı açıklama ve hareketleri nedeniyle 5 maçtan men edildi. 7 bin 500 TL de para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Kerem Şahin'e 4, Bayram Olgun'a ise 1 maç men ve 3 bin lira para cezası kesildi.

  1. 24.12.2019
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