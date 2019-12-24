Çıra’ya 5 maç men
Tuzlaspor'a Galatasaray ile oynadıkları kupa maçının son anlarında çıkan olayların faturası ağır oldu. Özellikle de olayların göbeğinde yer alan Gökhan Çıra için...
Tuzlaspor'a Galatasaray ile oynadıkları kupa maçının son anlarında çıkan olayların faturası ağır oldu. Özellikle de olayların göbeğinde yer alan Gökhan Çıra için... Genç futbolcu, sportmenliğe aykırı açıklama ve hareketleri nedeniyle 5 maçtan men edildi. 7 bin 500 TL de para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Kerem Şahin'e 4, Bayram Olgun'a ise 1 maç men ve 3 bin lira para cezası kesildi.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
Çıra’ya 5 maç men haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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