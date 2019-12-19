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19 Aralık 2019, Perşembe
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Gökhan Çıra’dan özür mesajı

Gökhan Çıra’dan özür mesajı

'ın Tuzla ile oynadığı rövanş maçının ardından Muslera ile atışan ve özellikle Terim hakkında yaptığı açıklamalarla olay yaratan Gökhan Çıra dün özür diledi.

'ın Tuzla ile oynadığı rövanş maçının ardından Muslera ile atışan ve özellikle Terim hakkında yaptığı açıklamalarla olay yaratan Gökhan Çıra dün özür diledi. Genç oyuncu, yaptığı paylaşımda, "Yaşanan tatsız olaydan dolayı başta ultrAslan'dan, Galatasaray taraftarından ve Fatih hocadan özür dilerim. Kimseyle bir sorunum yok. Sadece eskiden yaşanan olaylardan dolayı biraz doluydum" ifadelerini kullandı. Ciğerci de eşinin yaptığını doğru bulmadığını söyledi.
  1. 19.12.2019
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