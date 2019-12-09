Lige yetişecekler

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Ryan Babel tedavisinin ardından günü düz koşuyla tamamladı. Sofiane Feghouli ise ağırlıksız ortamda koşu çalışmalarına başladı. İki oyuncunun, Ankaragücü ile oynanacak mücadeleye yetişmesi bekleniyor. Alanya maçında sağ alt arka adalesinde ağrı hisseden Adem Büyük'ün durumu ise bugün belli olacak.