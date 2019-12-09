Lige yetişecekler
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Ryan Babel tedavisinin ardından günü düz koşuyla tamamladı. Sofiane Feghouli ise ağırlıksız ortamda koşu çalışmalarına başladı.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Ryan Babel tedavisinin ardından günü düz koşuyla tamamladı. Sofiane Feghouli ise ağırlıksız ortamda koşu çalışmalarına başladı. İki oyuncunun, Ankaragücü ile oynanacak mücadeleye yetişmesi bekleniyor. Alanya maçında sağ alt arka adalesinde ağrı hisseden Adem Büyük'ün durumu ise bugün belli olacak.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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