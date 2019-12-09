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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Lige yetişecekler

Lige yetişecekler

'da sakatlıkları bulunan tedavisinin ardından günü düz koşuyla tamamladı. ise ağırlıksız ortamda koşu çalışmalarına başladı.

'da sakatlıkları bulunan tedavisinin ardından günü düz koşuyla tamamladı. ise ağırlıksız ortamda koşu çalışmalarına başladı. İki oyuncunun, Ankaragücü ile oynanacak mücadeleye yetişmesi bekleniyor. Alanya maçında sağ alt arka adalesinde ağrı hisseden 'ün durumu ise bugün belli olacak.

  1. 9.12.2019
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