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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Müthiş destek

Müthiş destek

Cimbom'un Brugge'ü ağırladığı maça 34 bin taraftar geldi. Sarı-kırmızılı tribünler 90 dakika susmadan takımı destekledi.

Aslan'ın Şampiyonlar Ligi'nde Brugge ile karşılaştığı mücadeleye ilgi beklenenden fazla oldu. Devler Ligi'nde devam etme şansı olmayan Aslan'ı desteklemek için 34 bin 225 taraftar stada geldi. Son dönemdeki kötü gidişe rağmen tüm takımı tribünlere çağırıp destek veren sarı-kırmızılı taraftarlar 90 dakika boyunca bir an olsun susmadı. Top Brugge'in ayağına her geçtiğinde stattan kulakları sağır eden bir ıslık sesi yükselirken meşin yuvarlak 'a geldiğinde taraftarlar tek yürek oldu. Aslan bu destekle Brugge kalesine 11 kişi değil sanki 32 bin kişi saldırdı. Beraberlğe rağmen maç sonu takımı alkışladılar.
  1. 27.11.2019
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