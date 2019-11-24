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24 Kasım 2019, Pazar
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Sözleşmesi askıya alınacak

Sözleşmesi askıya alınacak

'da 'nın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması Ocak ayına dair yapılan planları alt üst etti.

'da 'nın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması Ocak ayına dair yapılan planları alt üst etti. Savunmada en önemli isminin eksikliği nedeniyle , Ocak ayında stoper takviyesinin de artık kaçınılmaz olduğunu yönetime iletti.

Yabancı kontenjanı dolu olan ve stoper takviyesini de artık listenin üst sıralarına alan Galatasaray'da Luyindama ile alakalı önemli bir karar alındı. Sözleşmesi askıya alınacak. Mayıs ayına kadar uzun bir tedavi süreci geçirecek olan oyuncuya ligin ikinci yarısında lisans çıkarılmayacak.

PARASI FIFA'DAN

FIFA'nın 2012 yılında uygulamaya koyduğu, 'kulüp koruma programı'na göre Luyindama'nın maaşını sakatlığının sürdüğü 7 aylık dönemde FIFA ödeyecek. G.Saray da, Luyindama'nın adını 28 kişilik kadrodan çıkaracak. Böylece 1 kişilik yer açılacak.

  1. 24.11.2019
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