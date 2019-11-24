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24 Kasım 2019, Pazar
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'lu : yılın maçı!

Club Brugge'lu Mats Rits: Galatasaray yılın maçı!

Şampiyonlar Ligi'nde salı günü temsilcimiz 'la deplasmanda karşılaşacak olan 'da orta saha oyuncusu mücadeleyi 'yılın maçı' olarak niteledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın Devler Ligi'nde 'u konuk edeceği maç öncesi temsilcisinin oyuncuları maça final gözüyle bakıyor.

Grupta 2 puanı bulunan Club Brugge, Galatasaray'la Avrupa Ligi'ne katılım mücadelesi veriyor. Brugge'de 26 yaşındaki orta saha oyuncusu yaptığı açıklamada, "Galatasaray'la oynanayacağımız karşılaşma yılın maçı. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan teknik direktör Philippe Clement da karşılaşmayla ilgili, Birçok oyuncuları sakatlandı ancak yedek oyuncuları da oldukça kaliteli. Onlar için tamam ya da devam maçı olacak. Kazanmak zorundalar. Atmosferin sıcak olacağını biliyorum, oyuncularım buna hazır olmalı" demişti.


  1. 24.11.2019
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