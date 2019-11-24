Club Brugge'lu Mats Rits: Galatasaray yılın maçı!
Şampiyonlar Ligi'nde salı günü temsilcimiz Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak olan Club Brugge'da orta saha oyuncusu Mats Rits mücadeleyi 'yılın maçı' olarak niteledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın Devler Ligi'nde Club Brugge'u konuk edeceği maç öncesi Belçika temsilcisinin oyuncuları maça final gözüyle bakıyor.
Grupta 2 puanı bulunan Club Brugge, Galatasaray'la Avrupa Ligi'ne katılım mücadelesi veriyor. Brugge'de 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mats Rits yaptığı açıklamada, "Galatasaray'la oynanayacağımız karşılaşma yılın maçı. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan teknik direktör Philippe Clement da karşılaşmayla ilgili, Birçok oyuncuları sakatlandı ancak yedek oyuncuları da oldukça kaliteli. Onlar için tamam ya da devam maçı olacak. Kazanmak zorundalar. Atmosferin sıcak olacağını biliyorum, oyuncularım buna hazır olmalı" demişti.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Club Brugge'lu Mats Rits: Galatasaray yılın maçı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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