Club Brugge'lu Mats Rits: Galatasaray yılın maçı!

Galatasaray'ın Devler Ligi'nde Club Brugge'u konuk edeceği maç öncesi Belçika temsilcisinin oyuncuları maça final gözüyle bakıyor.

Grupta 2 puanı bulunan Club Brugge, Galatasaray'la Avrupa Ligi'ne katılım mücadelesi veriyor. Brugge'de 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mats Rits yaptığı açıklamada, "Galatasaray'la oynanayacağımız karşılaşma yılın maçı. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan teknik direktör Philippe Clement da karşılaşmayla ilgili, Birçok oyuncuları sakatlandı ancak yedek oyuncuları da oldukça kaliteli. Onlar için tamam ya da devam maçı olacak. Kazanmak zorundalar. Atmosferin sıcak olacağını biliyorum, oyuncularım buna hazır olmalı" demişti.



