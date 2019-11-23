Club Brugge'un hocası konuştu: İstanbul'da sıcak bir atmosfer olacak - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Club Brugge'un hocası konuştu: İstanbul'da sıcak bir atmosfer olacak

'un hocası konuştu: 'da sıcak bir atmosfer olacak

Club Brugge'un hocası konuştu: İstanbul'da sıcak bir atmosfer olacak

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz 'la 'da karşı karşıya gelecek olan 'da teknik direktör , sarı-kırmızılı takımla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Devler Ligi'nde temsilcimiz 'ın sahasında 'u ağırlayacağı maç öncesi konuşan Belçika ekibinin teknik direktörü , oyuncularına uyarılarda bulundu.

"Galatasaray'ın geniş bir kadrosu var" diyen tecrübeli çalıştırıcı 'daki atmosferin sıcak olacağını söyledi ve şöyle devam etti:

Birçok oyuncuları sakatlandı ancak yedek oyuncuları da oldukça kaliteli. Onlar için tamam ya da devam maçı olacak. Kazanmak zorundalar. Atmosferin sıcak olacağını biliyorum, oyuncularım buna hazır olmalı. Galatasaray, Real Madrid ve PSG karşısında olduğu gibi bize karşı savaşacak. Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz ama kim bilir belki de son maçımızı Real Madrid karşısında grup ikinciliği için oynarız.

  1. 23.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Club Brugge'un hocası konuştu: İstanbul'da sıcak bir atmosfer olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN