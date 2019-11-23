Club Brugge'un hocası konuştu: İstanbul'da sıcak bir atmosfer olacak

Devler Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında Club Brugge'u ağırlayacağı maç öncesi konuşan Belçika ekibinin teknik direktörü Philippe Clement, oyuncularına uyarılarda bulundu.

"Galatasaray'ın geniş bir kadrosu var" diyen tecrübeli çalıştırıcı İstanbul'daki atmosferin sıcak olacağını söyledi ve şöyle devam etti:

Birçok oyuncuları sakatlandı ancak yedek oyuncuları da oldukça kaliteli. Onlar için tamam ya da devam maçı olacak. Kazanmak zorundalar. Atmosferin sıcak olacağını biliyorum, oyuncularım buna hazır olmalı. Galatasaray, Real Madrid ve PSG karşısında olduğu gibi bize karşı savaşacak. Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz ama kim bilir belki de son maçımızı Real Madrid karşısında grup ikinciliği için oynarız.