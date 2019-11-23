Club Brugge'un hocası konuştu: İstanbul'da sıcak bir atmosfer olacak
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la İstanbul'da karşı karşıya gelecek olan Club Brugge'da teknik direktör Philippe Clement, sarı-kırmızılı takımla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Devler Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında Club Brugge'u ağırlayacağı maç öncesi konuşan Belçika ekibinin teknik direktörü Philippe Clement, oyuncularına uyarılarda bulundu.
"Galatasaray'ın geniş bir kadrosu var" diyen tecrübeli çalıştırıcı İstanbul'daki atmosferin sıcak olacağını söyledi ve şöyle devam etti:
Birçok oyuncuları sakatlandı ancak yedek oyuncuları da oldukça kaliteli. Onlar için tamam ya da devam maçı olacak. Kazanmak zorundalar. Atmosferin sıcak olacağını biliyorum, oyuncularım buna hazır olmalı. Galatasaray, Real Madrid ve PSG karşısında olduğu gibi bize karşı savaşacak. Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz ama kim bilir belki de son maçımızı Real Madrid karşısında grup ikinciliği için oynarız.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Club Brugge'un hocası konuştu: İstanbul'da sıcak bir atmosfer olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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