Diagne krizi büyüyor! Kadro dışı açıklamasına cevap
Galatasaray'daki performansı ve saha dışı tavırları ile göze giremeyen Mbaye Diagne, Belçika ekibi Club Brugge'e kiralanmıştı. Senegalli golcü, Belçika'da da dikiş tutturamayınca kadro dışı kalmıştı. Ocakta Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Mbaye Diagne ile ilgili Club Brugge teknik direktörü Clement kadro dışı kararının devam ettiğini açıkladı. Bu açıklamalardan sonra Mbaye Diagne de sosyal medya hesabından bir paylaşım yayımladı. İşte flaş gelişmelerin detayları...
21 Kasım 2019 Perşembe 19:34
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Club Brugge'de Mbaye Diagne krizi tırmanıyor.
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Charleroi ile oynanan hazırlık maçında süre alan Diagne, teknik direktör Clement tarafından hala affedilmedi.
Son olarak Club Brugge'ün PSG ile karşılaştığı maçta penaltı atışını zorla kullanan Mbaye Diagne bu atıştan yararlanamamıştı.
Diagne'nin bu hareketi Belçika'da gündem olurken teknik direktör Clement, Senegalli futbolcuyu kadro dışı bıraktı.
Club Brugge Teknik Direktörü Clement basın toplantısında yaptığı açıklamada, Diagne hakkında konuştu.