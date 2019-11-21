Diagne krizi büyüyor! Kadro dışı açıklamasına cevap

Galatasaray'daki performansı ve saha dışı tavırları ile göze giremeyen Mbaye Diagne, Belçika ekibi Club Brugge'e kiralanmıştı. Senegalli golcü, Belçika'da da dikiş tutturamayınca kadro dışı kalmıştı. Ocakta Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Mbaye Diagne ile ilgili Club Brugge teknik direktörü Clement kadro dışı kararının devam ettiğini açıkladı. Bu açıklamalardan sonra Mbaye Diagne de sosyal medya hesabından bir paylaşım yayımladı. İşte flaş gelişmelerin detayları...

21 Kasım 2019 Perşembe 19:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





