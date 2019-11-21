Diagne krizi büyüyor! Kadro dışı açıklamasına cevap - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Diagne krizi büyüyor! Kadro dışı açıklamasına cevap

Diagne krizi büyüyor! Kadro dışı açıklamasına cevap

Galatasaray'daki performansı ve saha dışı tavırları ile göze giremeyen Mbaye Diagne, Belçika ekibi Club Brugge'e kiralanmıştı. Senegalli golcü, Belçika'da da dikiş tutturamayınca kadro dışı kalmıştı. Ocakta Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Mbaye Diagne ile ilgili Club Brugge teknik direktörü Clement kadro dışı kararının devam ettiğini açıkladı. Bu açıklamalardan sonra Mbaye Diagne de sosyal medya hesabından bir paylaşım yayımladı. İşte flaş gelişmelerin detayları...
21 Kasım 2019 Perşembe 19:34
Diagne krizi büyüyor! Kadro dışı açıklamasına cevap
Club Brugge'de Mbaye Diagne krizi tırmanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Diagne krizi büyüyor! Kadro dışı açıklamasına cevap

Charleroi ile oynanan hazırlık maçında süre alan Diagne, teknik direktör Clement tarafından hala affedilmedi.

Diagne krizi büyüyor! Kadro dışı açıklamasına cevap

Son olarak Club Brugge'ün PSG ile karşılaştığı maçta penaltı atışını zorla kullanan Mbaye Diagne bu atıştan yararlanamamıştı.

Diagne krizi büyüyor! Kadro dışı açıklamasına cevap

Diagne'nin bu hareketi Belçika'da gündem olurken teknik direktör Clement, Senegalli futbolcuyu kadro dışı bıraktı.

Diagne krizi büyüyor! Kadro dışı açıklamasına cevap

Club Brugge Teknik Direktörü Clement basın toplantısında yaptığı açıklamada, Diagne hakkında konuştu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN