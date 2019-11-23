Başakşehir maçının ardından Galatasaray'dan flaş karar! U-19... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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maçının ardından 'dan flaş karar! U-19...

Başakşehir maçının ardından Galatasaray'dan flaş karar! U-19...

'in 12. haftasında sahasında Medipol 'e 1-0 mağlup olan , Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Medipol 'e 1-0 mağlup olarak iç sahada 41 maç sonra kaybeden 'da mesaisi başladı.

'ndeki antrenmanda Başakşehir karşılaşmasında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın ana bölümünde, 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılılar, Club Brugge maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 23.11.2019
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