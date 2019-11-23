Başakşehir maçının ardından Galatasaray'dan flaş karar! U-19...
Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasında Club Brugge ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak iç sahada 41 maç sonra kaybeden Galatasaray'da Club Brugge mesaisi başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Başakşehir karşılaşmasında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanın ana bölümünde, 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılılar, Club Brugge maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Başakşehir maçının ardından Galatasaray'dan flaş karar! U-19... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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