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Galatasaray - Başakşehir maçında olay görüntü! Arda Turan...
Galatasaray Başakşehir maçı ile Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başladı. Kazananın zirveye oturacağı maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Medipol Başakşehir oldu. Galatasaray ligde 41 maç sonra evinde mağlup oldu. Başakşehir 22 puanla maç fazlasıyla artık lider. Aslan'ın ise 19 puanı bulunuyor. Karşılaşma öncesinse Arda Turan eski hocası Fatih Terim'in elini öpmüş ve büyük alkış toplamıştı. Arda, Başakşehir'in 78'inci dakikada bulduğu golden sonra yaptığı hareketle de olay oldu. İşte o kare...
23 Kasım 2019 Cumartesi 09:15
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Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Galatasaray, ligde 41 maç sonra sahasında kaybetti.
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Sarı-kırmızılı takımın, Türk TelekomStadı'nda 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'deKasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmadan sonra elde ettiği 41 maçlık yenilmezlik serisi, MedipolBaşakşehir müsabakasında sona erdi.
Galatasaray, MedipolBaşakşehir karşılaşmasından önce sahasında çıktığı 41 lig maçında 34 galibiyet, 7 beraberlik yaşamıştı.
Sarı-kırmızılı takım, ligde 930 gün sonra Türk Telekom Stadı'ndan puan elde edemedi.
GECENİN KARESİ
Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Galatasaray-MedipolBaşakşehir karşılaşması öncesinde ilginç bir an yaşandı!