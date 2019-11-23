Galatasaray - Başakşehir maçında olay görüntü! Arda Turan... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray - Başakşehir maçında olay görüntü! Arda Turan...

Galatasaray - Başakşehir maçında olay görüntü! Arda Turan...

Galatasaray Başakşehir maçı ile Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başladı. Kazananın zirveye oturacağı maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Medipol Başakşehir oldu. Galatasaray ligde 41 maç sonra evinde mağlup oldu. Başakşehir 22 puanla maç fazlasıyla artık lider. Aslan'ın ise 19 puanı bulunuyor. Karşılaşma öncesinse Arda Turan eski hocası Fatih Terim'in elini öpmüş ve büyük alkış toplamıştı. Arda, Başakşehir'in 78'inci dakikada bulduğu golden sonra yaptığı hareketle de olay oldu. İşte o kare...
23 Kasım 2019 Cumartesi 09:15
Galatasaray - Başakşehir maçında olay görüntü! Arda Turan...

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Galatasaray, ligde 41 maç sonra sahasında kaybetti.

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Galatasaray - Başakşehir maçında olay görüntü! Arda Turan...

Sarı-kırmızılı takımın, Türk Telekom Stadı'nda 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmadan sonra elde ettiği 41 maçlık yenilmezlik serisi, Medipol Başakşehir müsabakasında sona erdi.

Galatasaray - Başakşehir maçında olay görüntü! Arda Turan...

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasından önce sahasında çıktığı 41 lig maçında 34 galibiyet, 7 beraberlik yaşamıştı.

Galatasaray - Başakşehir maçında olay görüntü! Arda Turan...

Sarı-kırmızılı takım, ligde 930 gün sonra Türk Telekom Stadı'ndan puan elde edemedi.

Galatasaray - Başakşehir maçında olay görüntü! Arda Turan...

GECENİN KARESİ

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde ilginç bir an yaşandı!

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