Galatasaray - Başakşehir maçında olay görüntü! Arda Turan...

Galatasaray Başakşehir maçı ile Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başladı. Kazananın zirveye oturacağı maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Medipol Başakşehir oldu. Galatasaray ligde 41 maç sonra evinde mağlup oldu. Başakşehir 22 puanla maç fazlasıyla artık lider. Aslan'ın ise 19 puanı bulunuyor. Karşılaşma öncesinse Arda Turan eski hocası Fatih Terim'in elini öpmüş ve büyük alkış toplamıştı. Arda, Başakşehir'in 78'inci dakikada bulduğu golden sonra yaptığı hareketle de olay oldu. İşte o kare...

23 Kasım 2019 Cumartesi 09:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





