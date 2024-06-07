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Gönül Dağı 142. bölüm Full izle | TRT 1 GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM FULL İZLE

Gönül Dağı bu hafta 142. bölüm ile izleyici karşısına çıktı. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son bölümü yine sevenlerini ekran başına kilitledi. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Gönül Dağı 142. yeni bölüm tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 22:20 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 22:40
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Gönül Dağı 142. bölüm Full izle | TRT 1 GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM FULL İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 142. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI 142. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Amca oğulları ve kızlar birinci sınıfı bitiren çocukların karnesini görmek için sabırsızlanırlar. Gülsüm Öğretmen, velilere unutamayacakları bir ders verir. Selma'nın başı dönmeye başlar. Bu durum tekrarlanınca endişelenmemesi için Taner'den gizler. Selma'nın rahatsızlığının sebebi nedir?

Erken doğumu başlayan Elif, hastaneye kaldırılır. Hastane koridorunda çaresiz bekleyiş başlar. Elif ve bebeği yaşayacak mıdır?

Erkan ve Filiz'in isteme merasimi olacaktır. Zahide ve çocuklar yurtdışından gelecektir. Herkes dört gözle onların gelmesini beklerken neler olacaktır?

GÖNÜL DAĞI 142. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

  • Berk Atan - Taner

  • Gülsim Ali - Dilek

  • Semih Ertürk - Veysel Kaya

  • Melis Sevinç - Selma Çiçek

  • Hazal Çağlar - Asuman

  • Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya

  • Cihat Süvarioğlu - Ramazan

  • Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan

  • Zümre Meğreli - Elif

  • Ferhat Eşsiz - Producer

  • Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer

  • Eser Eyüboğlu - Selami Ferses

  • Ali Düşenkalkar - Muammer

  • Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam

  • Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

  • Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

  • Feyza Işık - Döndü Kaya

  • Cemre Melis Çınar - Fadime

  • Çiğdem Aygün - Keriman

  • Utku Ateş - Serdar

  • Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen

  • Ramiz Mullamusa - Aziz

  • Şebnem Dilligil - Halime Kaya

  • Nuri Gökaşan - Dişçi Musa

  • Ege Aydan - Münir Başkan

  • Cemil Şahin - Behçet

  • Halil Ergün

  • Ergun Kuyucu - Ali

  • Ruhi Sarı - Fikret

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