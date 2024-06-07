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GÖNÜL DAĞI 143. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

Gönül Dağı 143. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi bu hafta yine herkese keyifli anlar yaşatacak. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bu hafta neler olacağına dair ipucu verecek...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 22:20 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 22:40
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GÖNÜL DAĞI 143. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 143. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 143. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 143. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Amca oğulları ve kızlar birinci sınıfı bitiren çocukların karnesini görmek için sabırsızlanırlar. Gülsüm Öğretmen, velilere unutamayacakları bir ders verir. Selma'nın başı dönmeye başlar. Bu durum tekrarlanınca endişelenmemesi için Taner'den gizler. Selma'nın rahatsızlığının sebebi nedir?

Erken doğumu başlayan Elif, hastaneye kaldırılır. Hastane koridorunda çaresiz bekleyiş başlar. Elif ve bebeği yaşayacak mıdır?

Erkan ve Filiz'in isteme merasimi olacaktır. Zahide ve çocuklar yurtdışından gelecektir. Herkes dört gözle onların gelmesini beklerken neler olacaktır?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 143. bölüm fragmanı izle

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