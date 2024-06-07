Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye - Portekiz EURO 2024 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye - Portekiz EURO 2024 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 ikinci grup maçında Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 15:41 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 15:42
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Türkiye - Portekiz EURO 2024 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Avrupa Şampiyonası heyecanla bekleniyor. A Milli Futbol Takımı'mız, Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Portekiz maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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