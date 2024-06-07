Haberler Magazin YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 7 HAZİRAN? | Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim birinci oldu, 75 bin TL'yi kim kazandı?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 7 HAZİRAN? | Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim birinci oldu, 75 bin TL'yi kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta da yine 75 bin TL ödül dağıtıyor. 5 kişinin sırayla yemekler yaparak birbirlerini puanladığı programda, haftanın 1.'si ise en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Yemekteyiz'de bu haftanın birincisinin kim olduğunu araştıranlar, arama motorlarında 'Zuhal Topal Yemekteyiz kim kazandı 7 Haziran? Yemekteyiz 1. kim oldu, 75 bin TL'yi kim aldı? sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 20:30 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 19:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 7 HAZİRAN? | Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim birinci oldu, 75 bin TL'yi kim kazandı?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 7 HAZİRAN? | Zuhal Topal'la Yemekteyiz her hafta olduğu gibi bu hafta da 5 yarışmacı ile haftanın en iyi sofrasını bulmaya devam ediyor. Yemekteyiz 7 Haziran tarihli bölümünde 1 kişi 75 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim birinci oldu, 75 bin TL'yi kim kazandı? Detaylar haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yeni bölümleri ile izleyici karşısına geçti. Hafta boyunca 5 yarışmacı büyük ödül için en güzel sofrayı hazırlamaya çalıştı.

Yarışmacıların ve Zuhal Topal'ın puanlamasının ardından birinci olan isim UMUT CAN oldu.

G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş
F.Bahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
DİĞER
İkinci kez anne olan Müge Boz doğum fotoğraflarını paylaştı! Oğluna verdiği isim gündem oldu! 'Kosta Rika'dan esinlendik'
Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat artıklarına uyarı: O günler geride kaldı | Milli Eğitim Akademisi geliyor
Beşiktaş Friedel'ı açıkladı! İşte sözleşme süresi
3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER | 📜2024 YKS'ye girerken ne götürülür?
Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? (7 Haziran)
YKS'ye girerken okunacak dua: KALEM SURESİ
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 TYT-AYT-YDT sınav sonuçları ne zaman?
YKS'YE OJEYLE GİRİLİR Mİ? | 2024 YKS oje yasak mı, serbest mi?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Friedel'ı açıkladı! İşte sözleşme süresi Beşiktaş Friedel'ı açıkladı! İşte sözleşme süresi 20:21
Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu başkan seçildi! Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu başkan seçildi! 20:11
Pendikspor'un yeni teknik direktörü belli oldu Pendikspor'un yeni teknik direktörü belli oldu 20:06
Mourinho Hırvatistan Milli Takımı’nı ziyaret etti Mourinho Hırvatistan Milli Takımı’nı ziyaret etti 19:50
Leicester City'de Vardy'nin sözleşmesi uzatıldı Leicester City'de Vardy'nin sözleşmesi uzatıldı 19:36
F.Bahçe'ye Mane müjdesi! Böyle duyurdular F.Bahçe'ye Mane müjdesi! Böyle duyurdular 19:33
Daha Eski
A Milliler'in Polonya maçı hazırlıkları sürüyor A Milliler'in Polonya maçı hazırlıkları sürüyor 19:18
G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş 19:11
Gazze ve Doğu Türkistan unutulmadı! Gazze ve Doğu Türkistan unutulmadı! 18:56
3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım 3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım 18:51
Ampute Milli Takımı finalde! Ampute Milli Takımı finalde! 18:11
Barış Alper'den transfer sözleri! Hayalini açıkladı Barış Alper'den transfer sözleri! Hayalini açıkladı 17:56