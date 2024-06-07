Haberler Dizi Haberleri 📺Kardeşlerim 132. bölüm full izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm | Kardeşlerim izle

📺Kardeşlerim 132. bölüm full izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm | Kardeşlerim izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni bölümüyle seyircisi karşısına çıktı. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırıyor. Kardeşlerim izleyicileri son bölümde neler yaşandığını merak ediyor. Kardeşlerim 132. bölüm full izleme linki haberimizde.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 22:20 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 22:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺Kardeşlerim 132. bölüm full izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm | Kardeşlerim izle

Kardeşlerim 132. son bölümü ile yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini anlatan Kardeşlerim yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim 132. bölümü full izlemek için dizinin takipçileri araştırma yapıyor. İşte Kardeşlerim son bölüm tek parça...

👉KARDEŞLERİM 132. BÖLÜM İZLE

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARDEŞLERİM 132. BÖLÜM ÖZETİ

Sınav heyecanını yaşayan çocuklar, gün geçtikçe hangi üniversiteyi kazandıklarıyla ve gelecekleriyle ilgili de heyecan duymaya başlarlar. Bir an önce nikah masasına oturmak isteyen Ömer ile Süsen için işler yolunda gitmez. Berk ve Aybike cephesinde, herkesi mutlu edecek gelişmeler yaşanır.

Oğulcan hayallerine kavuşmanın sevinci içindeyken, Yasmin ile Tolga arasında soğuk rüzgarlar eser. Sarp ile Cansu arasındaki ipler gerilirken, Sarp'ın onu bırakmaya hiç niyeti yoktur.

Bugüne kadar yaşattıklarını sorgulayan Akif, hayatıyla ilgili önemli bir karar alır. Orhan için işler yolunda giderken, Emel bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşar.

👉KARDEŞLERİM 132. BÖLÜM İZLE

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

F.Bahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
G.Saray'ın yıldızından sakatlık sözleri! "Yıkılmış haldeyim"
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Anderson Talisca yanında dünya yıldızıyla birlikte geliyor! Süper Lig devine imzayı atacaklar
Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat artıklarına uyarı: O günler geride kaldı | Milli Eğitim Akademisi geliyor
F.Bahçe'ye Mane müjdesi! Böyle duyurdular
Beşiktaş Friedel'ı açıkladı! İşte sözleşme süresi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KARDEŞLERİM 133. BÖLÜM FRAGMANI
GÖNÜL DAĞI 143. BÖLÜM FRAGMANI
Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?
YKS'ye girerken okunacak dua: KALEM SURESİ
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 TYT-AYT-YDT sınav sonuçları ne zaman?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın yıldızından sakatlık sözleri! "Yıkılmış haldeyim" G.Saray'ın yıldızından sakatlık sözleri! "Yıkılmış haldeyim" 22:10
Beşiktaş Friedel'ı açıkladı! İşte sözleşme süresi Beşiktaş Friedel'ı açıkladı! İşte sözleşme süresi 20:21
Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu başkan seçildi! Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu başkan seçildi! 20:11
Pendikspor'un yeni teknik direktörü belli oldu Pendikspor'un yeni teknik direktörü belli oldu 20:06
Mourinho Hırvatistan Milli Takımı’nı ziyaret etti Mourinho Hırvatistan Milli Takımı’nı ziyaret etti 19:50
Leicester City'de Vardy'nin sözleşmesi uzatıldı Leicester City'de Vardy'nin sözleşmesi uzatıldı 19:36
Daha Eski
F.Bahçe'ye Mane müjdesi! Böyle duyurdular F.Bahçe'ye Mane müjdesi! Böyle duyurdular 19:33
A Milliler'in Polonya maçı hazırlıkları sürüyor A Milliler'in Polonya maçı hazırlıkları sürüyor 19:18
G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş 19:11
Gazze ve Doğu Türkistan unutulmadı! Gazze ve Doğu Türkistan unutulmadı! 18:56
3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım 3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım 18:51
Ampute Milli Takımı finalde! Ampute Milli Takımı finalde! 18:11