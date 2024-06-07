Haberler Haberler YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 TYT-AYT-YDT sınav sonuçları ne zaman?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 TYT-AYT-YDT sınav sonuçları ne zaman?

YKS sınavı, 3 milyondan fazla kişinin katılımıyla 8 - 9 Haziran tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi olmak üzere üç oturumdan oluşan üniversiteye geçiş sınavında sonuçların ne zaman açıklanacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 23024 TYT - AYT - YDT sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 15:40 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 15:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 TYT-AYT-YDT sınav sonuçları ne zaman?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ÖSYM tarafından üniversite eğitimi almak isteyen kişilere, üç oturum halinde uygulanan YKS için beklenen an geldi. Açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan ve Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testi olmak üzere iki oturumdan oluşan YKS'ye katılan adaylar, sonuçların açıklanma tarihini merak ediyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 TYT - AYT - YDT sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte tüm merak edilenler...

2024 TYT - AYT - YDT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ilan edilecek. ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alacak YKS sonuçlarının, 17 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

YKS GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER | 2024 YKS'ye girerken ne götürülür? Devamını Oku BUNU DA OKU
YKS 2024 KAÇ KİŞİ KATILACAK? | TYT, AYT, YDT bu yıl kaç kişi katılıyor? Devamını Oku BUNU DA OKU
YKS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI? | 2024 YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu? Devamını Oku BUNU DA OKU

Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor
Kerem'e sürpriz talip! Real Sociedad sonrası...
DİĞER
Gelmiş geçmiş en zengin futbolcu: Ne Messi, Ne de Ronaldo! Listeye o isim damga vurdu
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programında önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam
F.Bahçe ve G.Saray o yıldız için karşı karşıya!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YKS'YE OJEYLE GİRİLİR Mİ? | 2024 YKS oje yasak mı, serbest mi?
YKS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI? | 2024 YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu?
YKS'de yüzük, küpe, kolye yasak mı? YKS'ye para, kredi kartı, akbil, kemerle girilir mi?
YKS 2024 KAÇ KİŞİ KATILACAK? | TYT, AYT, YDT bu yıl kaç kişi katılıyor?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 7 HAZİRAN rakamları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem'e sürpriz talip! Real Sociedad sonrası... Kerem'e sürpriz talip! Real Sociedad sonrası... 15:42
Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor 15:42
Türkiye - Portekiz EURO 2024 maçı ne zaman? Türkiye - Portekiz EURO 2024 maçı ne zaman? 15:41
Türkiye - Gürcistan EURO 2024 maçı ne zaman? Türkiye - Gürcistan EURO 2024 maçı ne zaman? 15:27
Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam 15:22
Pendikspor'dan İbrahim Üzülmez kararı Pendikspor'dan İbrahim Üzülmez kararı 15:14
Daha Eski
F.Bahçe ve G.Saray o yıldız için karşı karşıya! F.Bahçe ve G.Saray o yıldız için karşı karşıya! 15:12
Olympiakos'tan Ataman'a sert tepki Olympiakos'tan Ataman'a sert tepki 15:08
Amedspor'da Ersun Yanal dönemi Amedspor'da Ersun Yanal dönemi 15:05
Ronaldo'nun gözü o rekorlarda! Ronaldo'nun gözü o rekorlarda! 14:59
Mourinho'dan Lewandowski açıklaması! Mourinho'dan Lewandowski açıklaması! 13:58
Etnospor'da Türklerin savaş öncesi hazırlıkları gösterisi Etnospor'da Türklerin savaş öncesi hazırlıkları gösterisi 13:52