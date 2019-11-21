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21 Kasım 2019, Perşembe
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Lemina müjdesi

Lemina müjdesi

Önemli yıldızlarını bir bir revire gönderen sarı-kırmızılı takımda, Gabon’lu futbolcu iyileşti. Dün takımla çalışan Lemina, yarın maçında kadroda yerini alacak.

Yarın sahasında Medipol 'i konuk edecek olan , arka arkaya gelen sakatlıkların gölgesinde hazırlıklarına devam ediyor. 'nde teknik direktör yönetiminde çalışan sarı-kırmızılı takımda dün Mario Lemina sevinci yaşandı. Gabon'un Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Angola'yı 2-1 yendiği maçta sakatlanan oyuncu herkesi korkutmuştu. Hemen tedavisine başlanan Lemina dün takıma katıldı.

GÖZLER BABEL VE MUSLERA'DA
Antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışan yıldız oyuncu oldukça istekli ve arzulu göründü. Öte yandan sakatlıkları nedeniyle aday kadrolarından çıkarılan Muslera ile Babel, günü tedaviyle geçirdi. Bugün takıma katılma ihtimalleri bulunuyor. Şener, tedavisinin ardından sahada düz koşulara başlarken, Florin Andone ise takımdan ayrı salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi.

ÜZERİNDE KARA BULUTLAR DOLAŞIYOR
Galatasaray üst üste gelen sakatlık haberleri ile sarsılırken, kulüp adına yoğun mesai harcayan yönetimin de önemli rahatsızlıklar geçirdiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta annesi Ayşe Günay'ı toprağa veren Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın böbreklerinden önemli bir operasyon geçirdiği öğrenildi. Ayrıca boyun fıtığı olan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da hafta başında hastaneye kaldırılıp anjiyo olduğu bildirildi.

TEK İDMANLA MAÇA
Cezayir Milli Takımı'ndan dönen Feghouli, dün takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptı. Feghouli, Muslera ve Babel bugün takıma katılabilirse tek idmanla Başakşehir maçına çıkacak.

  1. 21.11.2019
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