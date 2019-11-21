Lemina müjdesi

Yarın sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray, arka arkaya gelen sakatlıkların gölgesinde hazırlıklarına devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalışan sarı-kırmızılı takımda dün Mario Lemina sevinci yaşandı. Gabon'un Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Angola'yı 2-1 yendiği maçta sakatlanan oyuncu herkesi korkutmuştu. Hemen tedavisine başlanan Lemina dün takıma katıldı.

GÖZLER BABEL VE MUSLERA'DA

Antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışan yıldız oyuncu oldukça istekli ve arzulu göründü. Öte yandan sakatlıkları nedeniyle milli takımlarının aday kadrolarından çıkarılan Muslera ile Babel, günü tedaviyle geçirdi. Bugün takıma katılma ihtimalleri bulunuyor. Şener, tedavisinin ardından sahada düz koşulara başlarken, Florin Andone ise takımdan ayrı salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi.

ÜZERİNDE KARA BULUTLAR DOLAŞIYOR

Galatasaray üst üste gelen sakatlık haberleri ile sarsılırken, kulüp adına yoğun mesai harcayan yönetimin de önemli rahatsızlıklar geçirdiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta annesi Ayşe Günay'ı toprağa veren Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın böbreklerinden önemli bir operasyon geçirdiği öğrenildi. Ayrıca boyun fıtığı olan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da hafta başında hastaneye kaldırılıp anjiyo olduğu bildirildi.

TEK İDMANLA MAÇA

Cezayir Milli Takımı'ndan dönen Feghouli, dün takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptı. Feghouli, Muslera ve Babel bugün takıma katılabilirse tek idmanla Başakşehir maçına çıkacak.