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18 Kasım 2019, Pazartesi
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'da Luyindama sakatlandı

Galatasaray'da Luyindama sakatlandı

'da sakatlık kabusu sürüyor. Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, ülkesinin Gambiya ile oynadığı mücadelenin 65. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etti.

'da sakatlık kabusu sürüyor. 'in 12. haftasında 'i konuk edecek Galatasaray'da, bir sakatlık şoku daha yaşanıyor.

Falcao ve Andone'nin ardından Babel ile Muslera'nın sakatlanmasıyla sarsılan sarı-kırmızılılarda sakatlık kervanına Luyindama da katıldı.

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, ülkesinin Gambiya ile oynadığı karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etti.

Babel ve Muslera Başakşehir maçında oynayacak mı? İşte cevabı

  1. 18.11.2019
  2. Güncelleme: 18.11.2019 22:31
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