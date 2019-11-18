Galatasaray'da Luyindama sakatlandı
Galatasaray'da sakatlık kabusu sürüyor. Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, ülkesinin Gambiya ile oynadığı mücadelenin 65. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etti.
Galatasaray'da sakatlık kabusu sürüyor. Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray'da, bir sakatlık şoku daha yaşanıyor.
Falcao ve Andone'nin ardından Babel ile Muslera'nın sakatlanmasıyla sarsılan sarı-kırmızılılarda sakatlık kervanına Luyindama da katıldı.
Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, ülkesinin Gambiya ile oynadığı karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etti.
- 18.11.2019
- Güncelleme: 18.11.2019 22:31
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