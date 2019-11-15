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15 Kasım 2019, Cuma
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"Beni istemiyorlar"

"Beni istemiyorlar"

Başkanı : "Bana 'seçime gir' demiyorlar. Biz mümkün olsa imza toplar, seçime girer, düelloya girişiriz. Pusu kurmayız. Seçime gitmek istiyorlar ama Mustafa Cengiz'siz bir seçime gitmek istiyorlar"

Çarşamba akşamı 'de açıklamalarda bulunan Başkan , mahkemenin kararına saygı duyacağını söylemişti. Seçime girmemesi için yargıda kendisine karşı bir mücadele verildiğini anlatan Cengiz, "Bana 'seçime gir' demiyorlar. Biz mümkün olsa imza toplar, seçime girer, düelloya girişiriz. Pusu kurmayız. Seçime gitmek istiyorlar ama Mustafa Cengiz'siz bir seçime gitmek istiyorlar" demişti.

  1. 15.11.2019
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