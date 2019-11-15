"Beni istemiyorlar"

Çarşamba akşamı GS TV'de açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, mahkemenin kararına saygı duyacağını söylemişti. Seçime girmemesi için yargıda kendisine karşı bir mücadele verildiğini anlatan Cengiz, "Bana 'seçime gir' demiyorlar. Biz mümkün olsa imza toplar, seçime girer, düelloya girişiriz. Pusu kurmayız. Seçime gitmek istiyorlar ama Mustafa Cengiz'siz bir seçime gitmek istiyorlar" demişti.