Ahmet Özdoğan: Aralık ayında seçim yapılır

Galatasaray'ın eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan, "Galatasaray'ın seçime gitmesi gerektiği mahkeme kararıyla ortaya çıktı" diye konuştu. Seçim kararı alınmamasının sıkıntılara yol açtığını belirten Özdoğan, "Seçim tartışmaları bölünmelere yol açıyor. Artık mahkeme kararını verdi. Seçim süreci başladı. Aralık ayının sonunda Galatasaray seçimini yapar" dedi. Özdoğan, yönetimin seçim kararı almama ihtimaliyle ilgili, "O da bir hukuki süreçtir. Ama onun olmasını istemeyiz" ifadesini kullandı. Yeni yönetimin 1.5 yıllığına seçileceğini de sözlerine ekledi.

'ADAYIM' DEMEK ÇOK AYIP

Ahmet Özdoğan, seçim sürecini yakından takip ettiklerini ancak henüz adaylığıyla ilgili verilmiş bir kararları olmadığını kaydetti. "Sorunları birleşerek çözebiliriz" diyen Özdoğan şöyle devam etti: "Şu anda başkan adayıyım demek çok ayıp. Mahkeme kararı var ama seçim kararı açıklanmadı. Yönetim seçim kararı alsın. Süreç içinde oturulur, konuşulur."