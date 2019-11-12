Ahmet Özdoğan: Aralık ayında seçim yapılır - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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: Aralık ayında yapılır

Ahmet Özdoğan: Aralık ayında seçim yapılır

'ın seçime gitmesi gerektiğinin mahkeme kararıyla ortaya çıktığını söyleyen eski başkan adayı , " süreci başladı. Aralık ayının sonunda Galatasaray seçimini yapar" dedi.

'ın eski başkan adaylarından , "Galatasaray'ın seçime gitmesi gerektiği mahkeme kararıyla ortaya çıktı" diye konuştu. kararı alınmamasının sıkıntılara yol açtığını belirten Özdoğan, "Seçim tartışmaları bölünmelere yol açıyor. Artık mahkeme kararını verdi. Seçim süreci başladı. Aralık ayının sonunda Galatasaray seçimini yapar" dedi. Özdoğan, yönetimin seçim kararı almama ihtimaliyle ilgili, "O da bir hukuki süreçtir. Ama onun olmasını istemeyiz" ifadesini kullandı. Yeni yönetimin 1.5 yıllığına seçileceğini de sözlerine ekledi.

'ADAYIM' DEMEK ÇOK AYIP

Ahmet Özdoğan, seçim sürecini yakından takip ettiklerini ancak henüz adaylığıyla ilgili verilmiş bir kararları olmadığını kaydetti. "Sorunları birleşerek çözebiliriz" diyen Özdoğan şöyle devam etti: "Şu anda başkan adayıyım demek çok ayıp. var ama seçim kararı açıklanmadı. Yönetim seçim kararı alsın. Süreç içinde oturulur, konuşulur."

  1. 12.11.2019
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