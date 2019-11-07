Falcao pazartesi dönüyor
İspanya'da tedavi olan Falcao, Pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Ancak tedavisi tamamlanmış olarak dönmeyecek. İlaç ve iğne tedavileri biten yıldız oyuncu için, İstanbul'da rehabilatasyon süreci başlayacak.
- 7.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Falcao pazartesi dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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