Falcao pazartesi dönüyor

İspanya'da tedavi olan Falcao, Pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Ancak tedavisi tamamlanmış olarak dönmeyecek. İlaç ve iğne tedavileri biten yıldız oyuncu için, İstanbul'da rehabilatasyon süreci başlayacak. Bu süreç tamamlanınca bu kez de kondisyon kazanması için zaman gerekecek.