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07 Kasım 2019, Perşembe
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Falcao pazartesi dönüyor

Falcao pazartesi dönüyor

'da tedavi olan Falcao, Pazartesi günü 'a gelecek. Ancak tedavisi tamamlanmış olarak dönmeyecek. İlaç ve iğne tedavileri biten yıldız oyuncu için, İstanbul'da rehabilatasyon süreci başlayacak.

'da tedavi olan Falcao, Pazartesi günü 'a gelecek. Ancak tedavisi tamamlanmış olarak dönmeyecek. İlaç ve iğne tedavileri biten yıldız oyuncu için, İstanbul'da rehabilatasyon süreci başlayacak. Bu süreç tamamlanınca bu kez de kondisyon kazanması için zaman gerekecek.

  1. 7.11.2019
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