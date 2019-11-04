Lukas Podolski'den Galatasaray paylaşımı! Fenerbahçe'ye olay gönderme...

Sarı kırmızılı takımın eski futbolcularından Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 1-0 yenildiği maçın ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Podolski, Umut Bulut ile birlikte olduğu fotoğrafa ''Günaydın Galatasaray ailesi'' yazıp aslan ve öpücük emojisi ekledi.

FELIPE MELO'DAN DA BENZER PAYLAŞIM

Galatasaray'ın bir diğer eski futbolcusu Felipe Melo da eski takım arkadaşı Umut Bulut hakkında Instagram'dan bir paylaşımda bulunmuştu... Felipo Melo, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri kızdırdı. Melo'nun paylaştığı bir videoda "Umut Bulut içerde misin?" şeklinde Türkçe sözler dikkat çekti.