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04 Kasım 2019, Pazartesi
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'den paylaşımı! 'ye olay gönderme...

Lukas Podolski'den Galatasaray paylaşımı! Fenerbahçe'ye olay gönderme...

'ın eski futbolcusu , Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşım yaptı. Kariyerini Japonya'da sürdüren Alman futbolcu, 'ye gol atan Galatasaray'dan eski futbolcusu ile yaşadığı gol sevinci fotoğrafını paylaştı.

Sarı kırmızılı takımın eski futbolcularından , 'nin Kayserispor'a 1-0 yenildiği maçın ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Podolski, ile birlikte olduğu fotoğrafa ''Günaydın ailesi'' yazıp aslan ve öpücük emojisi ekledi.

FELIPE MELO'DAN DA BENZER PAYLAŞIM

Galatasaray'ın bir diğer eski futbolcusu da eski takım arkadaşı Umut Bulut hakkında Instagram'dan bir paylaşımda bulunmuştu... Felipo Melo, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri kızdırdı. Melo'nun paylaştığı bir videoda "Umut Bulut içerde misin?" şeklinde Türkçe sözler dikkat çekti.

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  1. 04.11.2019
  2. Güncelleme: 04.11.2019 14:38
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