Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!
Lider Alanya'nın puan kaybettiği haftada, zirve hesapları yapan Fenerbahçe, ekonomik ve teknik problemlerine nokta koyduktan sonra ilk galibiyetini almayı hedefleyen Kayserispor'a konuk oldu. Geçen hafta 4 farkla kazanan sarı-lacivertliler, 4 farkla kaybeden sarı-kırmızılılar karşısında favori oldukları mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Ünlü spor yazarları da mücadele sonrası değerlendirmelerde bulundu.
EMRE BOL: ORGANİZE İŞLER!
Bir taraftan sakatları iyileşmiş, her geçen hafta üzerine koyan Fenerbahçe diğer yanda ligin dibine demir atmış Kayserispor... Normal şartlar altında Fenerbahçe'nin rahatça kazanması gereken bir karşılaşma. Ama sahada öyle bir hakem vardı ki evlere şenlik! Organize işlerin babası vardı sahada babası!
Bekler Hasan Ali ve İsla hücuma gerekli desteği veremedi. Merkezden yapılan denemeler, kalabalık Kayseri savunması arasında eriyip gitti. Enseyi karartmanın anlamı yok. Uzun lig maratonunda özellikle deplasmanlarda bu tip sonuçlar ortaya çıkabilir. Ne olursa olsun bu takıma güveniyorum. Fakat bu hakemlere nasıl önlem alınacak işte onu bilemiyorum. Tarihin en rezil MHK'sıyla karşı karşıyayız. Verilmeyen penaltılar mühim değil, önemli olan organize işler!.