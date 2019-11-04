Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
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Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Lider Alanya'nın puan kaybettiği haftada, zirve hesapları yapan Fenerbahçe, ekonomik ve teknik problemlerine nokta koyduktan sonra ilk galibiyetini almayı hedefleyen Kayserispor'a konuk oldu. Geçen hafta 4 farkla kazanan sarı-lacivertliler, 4 farkla kaybeden sarı-kırmızılılar karşısında favori oldukları mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Ünlü spor yazarları da mücadele sonrası değerlendirmelerde bulundu.

4 Kasım 2019 Pazartesi 09:05 Güncelleme: 04.11.2019 09:10
Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 1-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmayı değerlendiren spor yazarları ise şunları söyledi:

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Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

EMRE BOL: ORGANİZE İŞLER!

Bir taraftan sakatları iyileşmiş, her geçen hafta üzerine koyan Fenerbahçe diğer yanda ligin dibine demir atmış Kayserispor... Normal şartlar altında Fenerbahçe'nin rahatça kazanması gereken bir karşılaşma. Ama sahada öyle bir hakem vardı ki evlere şenlik! Organize işlerin babası vardı sahada babası!

Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Kayserili oyuncuların kolayca kendilerini yere atmalarına ve dakikalarca yerden kalkmamalarına göz yumdu önce. Sonra ceza sahası içinde bir değil bir kaç elle oynama pozisyonlarını VAR'a dahi gitmeden es geçti! Neden VAR'a gitmedi biliyor musunuz? Çünkü giderse açığa çıkacak.

Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe, kanatlarında oynayan Moses ve Rodrigues etkisiz kalınca sıra takımı haline geliyor. Bunun olmasını yani rakiplerin kanat oyuncuları gerçeğini görüp, önlem alacağını biliyordum. Ersun Yanal'ın da bunu önceden düşünüp bir B planı hazırlaması gerekiyordu.

Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Bekler Hasan Ali ve İsla hücuma gerekli desteği veremedi. Merkezden yapılan denemeler, kalabalık Kayseri savunması arasında eriyip gitti. Enseyi karartmanın anlamı yok. Uzun lig maratonunda özellikle deplasmanlarda bu tip sonuçlar ortaya çıkabilir. Ne olursa olsun bu takıma güveniyorum. Fakat bu hakemlere nasıl önlem alınacak işte onu bilemiyorum. Tarihin en rezil MHK'sıyla karşı karşıyayız. Verilmeyen penaltılar mühim değil, önemli olan organize işler!.

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