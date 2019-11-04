Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Bekler Hasan Ali ve İsla hücuma gerekli desteği veremedi. Merkezden yapılan denemeler, kalabalık Kayseri savunması arasında eriyip gitti. Enseyi karartmanın anlamı yok. Uzun lig maratonunda özellikle deplasmanlarda bu tip sonuçlar ortaya çıkabilir. Ne olursa olsun bu takıma güveniyorum. Fakat bu hakemlere nasıl önlem alınacak işte onu bilemiyorum. Tarihin en rezil MHK'sıyla karşı karşıyayız. Verilmeyen penaltılar mühim değil, önemli olan organize işler!.