Savanier’e teklif

Yaz transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldız ismi katan Galatasaray, merkez orta sahasını da Seri ve Taylan Antalyalı ile güçlendirmişti. Fransız basını, sarı-kırmızılı kulübün Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'de forma giyen 27 yaşındaki Teji Savanier için de girişimlerde bulunduğunu öne sürdü. Le Parisien gazetesi, Nimes'ten 9.5 milyon euro karşılığında Montpellier'nin yolunu tutan yıldız ismin Galatasaray'dan da teklif aldığını ancak bunu geri çevirdiğini yazdı.