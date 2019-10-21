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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Savanier’e teklif

Savanier’e teklif

Yaz transfer döneminde 'ın, Fransa Ligue 1 ekiplerinden 'de forma giyen 27 yaşındaki için de girişimlerde bulunduğü öne sürüldü.

Yaz transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldız ismi katan , merkez orta sahasını da Seri ve Taylan Antalyalı ile güçlendirmişti. Fransız basını, sarı-kırmızılı kulübün Ligue 1 ekiplerinden 'de forma giyen 27 yaşındaki için de girişimlerde bulunduğunu öne sürdü. gazetesi, Nimes'ten 9.5 milyon euro karşılığında Montpellier'nin yolunu tutan yıldız ismin Galatasaray'dan da teklif aldığını ancak bunu geri çevirdiğini yazdı.

  1. 21.10.2019
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