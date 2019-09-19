Şenol Güneş Galatasaray'ın yıldızı Emre Mor'u izledi
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge deplasmanında oynadığı zorlu karşılaşmayı tribünden takip etti. Tecrübeli teknik adamın Galatasaray'da forma giyen Emre Mor'u izlemek için Belçika'ya gittiği öğrenildi.
Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim'in Brugge karşısına 11 yabancı futbolcuyu görevlendirmesi sebebiyle Güneş, sadece 60. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil olan Emre Mor'u milli takım kadrosu için 30 dakikalık bölümde takip edebildi.
Şenol Güneş, oyuna 90. dakikada dahil olan Şener Özbayraklı'yı da sadece saniyelerle izleyebildi.
"ULAŞABİLECEĞİM EN ÜST SEVİYEYE ULAŞACAĞIM"
Radamel Falcao transferinin kendisini geliştirmesini etkileyip etkilemeyeceğine yönelik gelen bir soruya yanıt veren Emre Mor, "Falcao, gibi muhteşem bir santrforla oynamak benim için çok güzel. Fakat şu anda ben kendi oyunuma odaklanacağım. Ulaşabileceğim en üst seviyeye ulaşacağım. Fakat bu zaman alacak. Geçen sezon çok fazla maçta görev almadım. Kendimi daha iyi yapmak için uğraşacağım" ifadelerini kullandı.
Emre Mor son olarak, Club Brugge'ye transfer olan eski takım arkadaşı Mbaye Diagne ile ilgili ise "Çok iyi bir insan, umarım yeni kulübünde başarılı olur" yorumunu yaptı.
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Yorum
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Yorum
Ercisli Ne gerek var diyorum bir fenerli olarak çok küçük düşürücü bir olay
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Toplam 1
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arif Allah şifa versin tez zamanda kardeşim, seni seviyoruz..
Şenol Güneş Galatasaray'ın yıldızı Emre Mor'u izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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