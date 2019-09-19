Şenol Güneş Galatasaray'ın yıldızı Emre Mor'u izledi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Eylül 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Şenol Güneş Galatasaray'ın yıldızı Emre Mor'u izledi

'ın yıldızı 'u izledi

Şenol Güneş Galatasaray'ın yıldızı Emre Mor'u izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü , 'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanında oynadığı zorlu karşılaşmayı tribünden takip etti. Tecrübeli teknik adamın Galatasaray'da forma giyen 'u izlemek için 'ya gittiği öğrenildi.

'ın tecrübeli hocası 'in Brugge karşısına 11 yabancı futbolcuyu görevlendirmesi sebebiyle Güneş, sadece 60. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil olan 'u milli takım kadrosu için 30 dakikalık bölümde takip edebildi.

, oyuna 90. dakikada dahil olan Şener Özbayraklı'yı da sadece saniyelerle izleyebildi.

"ULAŞABİLECEĞİM EN ÜST SEVİYEYE ULAŞACAĞIM"

transferinin kendisini geliştirmesini etkileyip etkilemeyeceğine yönelik gelen bir soruya yanıt veren Emre Mor, "Falcao, gibi muhteşem bir santrforla oynamak benim için çok güzel. Fakat şu anda ben kendi oyunuma odaklanacağım. Ulaşabileceğim en üst seviyeye ulaşacağım. Fakat bu zaman alacak. Geçen sezon çok fazla maçta görev almadım. Kendimi daha iyi yapmak için uğraşacağım" ifadelerini kullandı.

Emre Mor son olarak, 'ye olan eski takım arkadaşı Mbaye Diagne ile ilgili ise "Çok iyi bir insan, umarım yeni kulübünde başarılı olur" yorumunu yaptı.

  1. 19.09.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şenol Güneş Galatasaray'ın yıldızı Emre Mor'u izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN