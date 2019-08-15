Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması
Galatasaray'ın Falcao transferini yürüten menajer Ahmet Bulut'tan açıklama geldi. İstanbul'a gelen Bulut, Falcao Galatasaray'da oynamak istiyor. olumsuz bir şey yok. dedi.
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao için Monaco Teknik Direktörü Leonarda Jardim'in yaptığı açıklamanın ardından bu kez menajer Ahmet Bulut konuştu.
Monaco'dan İstanbul'a dönen Ahmet Bulut, havalimanında yaptığı açıklamada "Falcao hafta sonu bir maça çıkacak, Jardim ile konuşuyor ve oynamasını istiyorlar. Gelecek hafta ortasına kadar her şey netleşir. Olumsuz bir şey yok. Onlar bir forvet daha alacak, hafta başında bu transferi gerçekleştirirler. Ondan sonra bir sorun kalmaz diye düşünüyorum. Falcao da şartlar oluşursa, Türkiye'ye gelmek istiyor. Transfer olursa, Galatasaray gerekli maliyet açıklamalarını yapar. Gelecek hafta ortasaına kadar her şey netleşir." ifadelerini kullandı.
Monaco, 18 Ağustos Pazar günü TSİ 16:00'da Nimes'i ağırlayacak. Radamel Falcao'nun Nimes maçına 11'de başlaması bekleniyor.
MUSTAFA CENGİZ: "HAYIRLISI HAYIRLISI"
Bu arada Süper Kupa finalini izleyen başkan Mustafa Cengiz'e taraftarlar, "Falcao gelecek mi?" diye bağırdı. Başkan, "Hayırlısı hayırlısı" diyerek yanıt verdi.
- 15.08.2019
- Güncelleme: 15.08.2019 16:35
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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