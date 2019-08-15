Galatasaray'ın Denizlispor kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. 2019-2020 sezonu yarın Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanacak maçla başlayacak. Cimbom'da yeni transferler kadroda yer alırken sürpriz bir isim kadro dışı kaldı. İşte o isim ve kadro dışı kalma nedeni...
15 Ağustos 2019 Perşembe 15:01
Güncelleme: 15.08.2019 15:01
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Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ilk haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
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Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı.
Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı.
Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı.
Ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.