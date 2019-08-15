Galatasaray'ın Denizlispor kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. 2019-2020 sezonu yarın Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanacak maçla başlayacak. Cimbom'da yeni transferler kadroda yer alırken sürpriz bir isim kadro dışı kaldı. İşte o isim ve kadro dışı kalma nedeni...

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:01 Güncelleme: 15.08.2019 15:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





