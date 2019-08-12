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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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: Bizim için ders oldu

Ryan Donk: Bizim için ders oldu

'ın Hollandalı futbolcusu , mağlubiyetiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu karşılaşma bizim için önemli bir ders oldu. Kaybettik ama kazandığımız şeyler oldu. Daha çok ve daha çalışıp sıkı çalışıp sizleri gururlandıracağız" dedi.

'ın 33 yaşındaki orta saha oyuncusu , dün İtalyan ekibi ile oynanan ve 4-1 mağlup olunan maç hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Dünkü karşılaşmada yaptıkları hataların çok net cezalandırıldığını söyleyen Donk, "Bu karşılaşma bizim için önemli bir ders oldu ve istediğimiz yere ulaşmak için daha çok çalışmamız gerektiğinin dersini çıkardık. Kaybettik ama kazandığımız şeyler oldu. Daha çok ve daha çalışıp sıkı çalışıp sizleri gururlandıracağız" ifadelerini kullandı.
  1. 12.08.2019
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