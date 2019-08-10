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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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'nun geliş tarihi açıklandı! İşte Galatasaraylıların beklediği görüntü

Falcao'nun geliş tarihi açıklandı! İşte Galatasaraylıların beklediği görüntü

Geçtiğimiz günlerde menajer Ahmet Bulut ile birlikte Monaco forması giyen yıldız futbolcu Radamel 'nun transferini bitirmek için 'ya giden İkinci Başkanı , Kolombiyalı golcü ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ikilinin çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren , uzun süredir uğraştığı transferinde mutlu sona çok yakın.

Geçtiğimiz günlerde Falcao transfer için yetki verilen menajer Ahmet Bulut ile birlikte 'ya giden Galatasaray İkinci Başkanı , Kolombiyalı yıldız ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası fotoğraf çekilen ikilinin verdiği samimi poz, transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

"MONACO BEDAVA GÖNDERMEK İSTEMİYOR"

Bu arada Yahoo Sport France'ın muhabiri Manu Lonjon sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Falcao'nun Galatasaray'la anlaşma sağladığını söyleyen muhabir Lonjon, Monaco'da başkan yardımcısı Petrov'un henüz oyuncuyu bonservissiz göndermeye ikna olmadığını ve görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Öte yandan Fransız ekibinin, Kolombiyalı golcünün yerini doldurmak için Sevilla'dan Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya yakın olduğunu da duyurdu.

"SALI YA DA ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA OLACAK"

Sarı-kırmızılı taraftarı rahatlatan bir başka haber ise İspanyolların ünlü gazetesi Marca'nın Kolombiya edisyonunda yer aldı. Golcü oyuncunun, Abdurrahim Albayrak ile olan fotoğrafını paylaşan site, "Falcao'nun Galatasaray'a transferini doğrulayan fotoğraf" başlığıyla haberi okuyucularına duyurdu. Ayrıca haberin içerisinde Kolombiyalı yıldızın önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba günü İstanbul'da olacağı bilgisi de paylaşıldı.

"GALATASARAY'DA OYNAMAK HEYECAN VERİCİ OLUR"

Yeni sezonda Galatasaray forması giymesi beklenen , geleceğiyle ilgili Kolombiya basınına verdiği röportajda "Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur. Türkiye'de futbol ilginç bir şekilde yaşanıyor. Durumu analiz ediyorum. Umarım mümkün olan en kısa sürede transfer çözülür. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

İşte o fotoğraf;

Abdurrahim Albayrak ile Radamel Falcao zirvesi gerçekleşti! İşte o fotoğraf

  1. 10.08.2019
  2. Güncelleme: 10.08.2019 16:54
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