Diagne'den dikkat çeken iki paylaşım

Galatasaray'ın geçtğimiz sezon devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli golcü Mbaye Diagne, sosyal medya hesabı üzerinden ilginç iki paylaşımda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, Instagram hikayesinden birisi geride bıraktığımız sezonu gol kralı olarak tamamlamasına atıfta bulunan görsel olmak üzere Galatasaray formalı ve kupa ikonu bulunan iki farklı fotoğraf paylaştı.

Sarı-kırmızılı futbolcunun bu paylaşımları, kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile Radamel Falcao'nun fotoğrafının yayınlanmasından sonra yapması dikkat çekti.





