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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Diagne'den dikkat çeken iki paylaşım

Diagne'den dikkat çeken iki paylaşım

döneminde 'dan ayrılması beklenen ancak henüz bir kulüple anlaşma sağlayamayan , sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

'ın geçtğimiz sezon devre arasında Kasımpaşa'dan ettiği Senegalli golcü , sosyal medya hesabı üzerinden ilginç iki paylaşımda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, hikayesinden birisi geride bıraktığımız sezonu gol kralı olarak tamamlamasına atıfta bulunan görsel olmak üzere Galatasaray formalı ve kupa ikonu bulunan iki farklı fotoğraf paylaştı.

Sarı-kırmızılı futbolcunun bu paylaşımları, kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile Radamel Falcao'nun fotoğrafının yayınlanmasından sonra yapması dikkat çekti.



  1. 10.08.2019
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