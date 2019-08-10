Diagne'den dikkat çeken iki paylaşım
Transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılması beklenen ancak henüz bir kulüple anlaşma sağlayamayan Mbaye Diagne, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
Galatasaray'ın geçtğimiz sezon devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli golcü Mbaye Diagne, sosyal medya hesabı üzerinden ilginç iki paylaşımda bulundu.
Tecrübeli futbolcu, Instagram hikayesinden birisi geride bıraktığımız sezonu gol kralı olarak tamamlamasına atıfta bulunan görsel olmak üzere Galatasaray formalı ve kupa ikonu bulunan iki farklı fotoğraf paylaştı.
Sarı-kırmızılı futbolcunun bu paylaşımları, kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile Radamel Falcao'nun fotoğrafının yayınlanmasından sonra yapması dikkat çekti.
- 10.08.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
Diagne'den dikkat çeken iki paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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