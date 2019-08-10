İsmail Çipe Kayserispor'da

Kayserispor, Galatasaray'dan İsmail Çipe'yi iki yıllığına kiraladı.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray'da forma giyen genç kaleci İsmail Çipe'yi transfer etti. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki file bekçi ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İstikbal Mobilya Kayserisporumuz Galatasaray'dan kaleci İsmail Çipe ile Başkan Yardımcımız Mustafa Bakır ve Yönetim Kurulu Üyemiz Alper Özcan'ın katılımıyla 2 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz."



