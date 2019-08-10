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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Kayserispor'da

İsmail Çipe Kayserispor'da

'ın 24 yaşındaki kalecisi , Spor Toto takımlarından ile iki yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Kayserispor, 'dan 'yi iki yıllığına kiraladı.

ekiplerinden , Galatasaray'da forma giyen genç kaleci İsmail Çipe'yi transfer etti. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki file bekçi ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İstikbal Mobilya Kayserisporumuz Galatasaray'dan kaleci İsmail Çipe ile Başkan Yardımcımız Mustafa Bakır ve Yönetim Kurulu Üyemiz Alper Özcan'ın katılımıyla 2 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz."


  1. 10.08.2019
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