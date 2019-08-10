İsmail Çipe Kayserispor'da
Galatasaray'ın 24 yaşındaki kalecisi İsmail Çipe, Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor ile iki yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.
Kayserispor, Galatasaray'dan İsmail Çipe'yi iki yıllığına kiraladı.
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray'da forma giyen genç kaleci İsmail Çipe'yi transfer etti. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki file bekçi ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"İstikbal Mobilya Kayserisporumuz Galatasaray'dan kaleci İsmail Çipe ile Başkan Yardımcımız Mustafa Bakır ve Yönetim Kurulu Üyemiz Alper Özcan'ın katılımıyla 2 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz."
- 10.08.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
İsmail Çipe Kayserispor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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