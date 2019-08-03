Tudor'un yardımcısından Galatasaray'a övgü

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un yardımcılığını üstlenen Hari Vukas, sarı-kırmızılı takımda görev aldığı dönemden övgüyle söz etti.

Bosna-Hersek basınına konuşan Vukas, Galatasaray'ın Real Madrid gibi bir kulüp olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi:

"Benim için Real Madrid gibiydi. Orada çalışmak bir zevkti. İnanılmaz bir ülke. İnsanlar futbola bayılıyor. 40-50 bin civarında taraftar size dokunmak istiyor, fotoğraf çektirmek istiyor. Bunları düşününce orada yaşamak kolay değildi ama gerçekten güzeldi."



