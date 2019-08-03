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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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'un yardımcısından 'a övgü

Tudor'un yardımcısından Galatasaray'a övgü

'ın eski hocası Igor 'un sarı-kırmızılı takımı çalıştırdığı dönemde yardımcı antrenörlük görevinde bulunan takıma övgüler yağdırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir dönem 'ı çalıştıran Hırvat teknik direktör Igor 'un yardımcılığını üstlenen , sarı-kırmızılı takımda görev aldığı dönemden övgüyle söz etti.

Bosna-Hersek basınına konuşan Vukas, Galatasaray'ın gibi bir kulüp olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi:

"Benim için Real Madrid gibiydi. Orada çalışmak bir zevkti. İnanılmaz bir ülke. İnsanlar futbola bayılıyor. 40-50 bin civarında taraftar size dokunmak istiyor, fotoğraf çektirmek istiyor. Bunları düşününce orada yaşamak kolay değildi ama gerçekten güzeldi."


  1. 03.08.2019
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