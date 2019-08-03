Tudor'un yardımcısından Galatasaray'a övgü
Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'un sarı-kırmızılı takımı çalıştırdığı dönemde yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Hari Vukas takıma övgüler yağdırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un yardımcılığını üstlenen Hari Vukas, sarı-kırmızılı takımda görev aldığı dönemden övgüyle söz etti.
Bosna-Hersek basınına konuşan Vukas, Galatasaray'ın Real Madrid gibi bir kulüp olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi:
"Benim için Real Madrid gibiydi. Orada çalışmak bir zevkti. İnanılmaz bir ülke. İnsanlar futbola bayılıyor. 40-50 bin civarında taraftar size dokunmak istiyor, fotoğraf çektirmek istiyor. Bunları düşününce orada yaşamak kolay değildi ama gerçekten güzeldi."
- 03.08.2019
- Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı! Son dakika haberleri
- Dünya devinden Fenerbahçe'ye kötü haber! Kolarov'u istediler... Son dakika transfer haberleri
- Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
- Nainggolan Cagliari'ye transferini duyurdu
- Fenerbahçe'nin transfer hedefi basına sızdı! Morgan Schneiderlin kimdir? Son dakika haberleri
- Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a! Ezeli transfer savaşı... Son dakika haberleri
- Galatasaray'a dev teklif! Yıldız futbolcu için nabız yokladılar
- Fenerbahçe'ye büyük piyango! Taraftarı çıldırtmıştı
- Diagne'den çok konuşulacak sözler: Çok eşliyim...
- Yılın transferinde son dakika açıklaması! Falcao'nun eşi... Son dakika Galatasaray haberleri...
-
Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
-
Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
-
Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
Tudor'un yardımcısından Galatasaray'a övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.