Galatasaray'a dev teklif! Yıldız futbolcu için nabız yokladılar - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Galatasaray'a dev teklif! Yıldız futbolcu için nabız yokladılar

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya takviye için transfer görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Fatih Terim'in yoğun ısrarı sonucunda kadroya katılan futbolcu için teklif geldi. İşte detaylar...
3 Ağustos 2019 Cumartesi 14:58
Galatasaray'a dev teklif! Yıldız futbolcu için nabız yokladılar

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer harekatı devam ederken, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncularda merak konusu olmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a dev teklif! Yıldız futbolcu için nabız yokladılar

Finansal Fair Play nedeniyle oyuncu satışı olmadan bonservis ile futbolcu transfer edemeyen Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a dev teklif! Yıldız futbolcu için nabız yokladılar

Herkesin gözü Senegalli oyuncu Diagne'nin üzerindeyken İngiltere ekibi Aston Villa'dan sürpriz bir teklif geldi.

Galatasaray'a dev teklif! Yıldız futbolcu için nabız yokladılar

İngiltere ekibi Fatih Terim'in gözdesi için kesenin ağzını açtı.

Galatasaray'a dev teklif! Yıldız futbolcu için nabız yokladılar

İşte Galatasaray'da son gelişmeler...

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