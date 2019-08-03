Galatasaray'a dev teklif! Yıldız futbolcu için nabız yokladılar

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya takviye için transfer görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Fatih Terim'in yoğun ısrarı sonucunda kadroya katılan futbolcu için teklif geldi. İşte detaylar...

3 Ağustos 2019 Cumartesi 14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





