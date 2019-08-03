HaberlerGaleriGalatasaray'a dev teklif! Yıldız futbolcu için nabız yokladılar
Galatasaray'a dev teklif! Yıldız futbolcu için nabız yokladılar
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya takviye için transfer görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Fatih Terim'in yoğun ısrarı sonucunda kadroya katılan futbolcu için teklif geldi. İşte detaylar...
3 Ağustos 2019 Cumartesi 14:58
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer harekatı devam ederken, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncularda merak konusu olmaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Finansal Fair Play nedeniyle oyuncu satışı olmadan bonservis ile futbolcu transfer edemeyen Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Herkesin gözü Senegalli oyuncu Diagne'nin üzerindeyken İngiltere ekibi Aston Villa'dan sürpriz bir teklif geldi.
İngiltere ekibi Fatih Terim'in gözdesi için kesenin ağzını açtı.