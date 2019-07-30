Emre Mor'un menajeri Galatasaray'ı açıkladı! Anlaşma şartları... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Emre Mor ile ilgili olarak son dakika gelişmesi yaşandı. Emre Mor'un Galatasaray'a transferi için anlaşma sağlandığı açıklandı.

İspanyol basını, Emre Mor'un bu sabah Celta Vigo antrenmanına çıkmadığını ve takım arkadaşlarına veda ettiğini duyurmuştu. 22 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geleceği belirtilirken resmi açıklama da geldi.

Bu haberinden ardından WBD Menajerlik Şirketi CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu. Öte yandan İspanyol basını, Galatasaray'ın Emre Mor'u satın alma opsiyonuyla kiralayacağını ve bir sonraki satıştan da pay alacağını belirtti.

EMRE MOR KİMDİR?

Emre Mor 1997 doğumlu Danimarka'da dünyaya gelmiştir. Doğduğu ülke'nin takımı olan Danimarka Süper Ligi ekiplerinden FC Nordsjaelland U19 Takımı'nda forma giymiş ve burada yıldızı parlamıştır. Emre Mor sürati, çok rahat adam eksiltmesi ve şutları ile başarısını sürdüren Emre Mor'un babası Türk annesi ise Makedonya'lıdır. Baba tarafından aslen Uşak İli Sivaslı İlçesi Tatar Kasabasındandır.

2016 yılında Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştır. Babası Ersoy Mor Danimarka'da sigortasız araç kullandığı ve kazaya sebebiyet verdiği gerekçesi ile 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Emre Mor'un Türkiye Milli Takımı'nı tercih etmesi için Fatih Terim sık sık Emre Mor'un babası ile görüşmüş ve babasının hapishane'de ıslak imzası alınarak Emre Mor milli takıma kazandırılmıştır.

17 Mayıs 2016 yılında annesi ve menajeri ile birlikte Kopenhag Türk Büyükelçiliğine giderek Türk Vatandaşı olduğunu ispat eden nüfus cüzdanını Konsolos Mustafa Güneş'ten almıştır. 2013 yılında antrenmanda ayağı kırılan Emre Mor bir daha futbol oynayamayacağı endişesi ile kendisine daha iyi bakmış ve uzun bir süre ayağında 2 kiloluk ağırlıklarla dolaşarak kendisini güçlendirmiştir. Halen Danimarka'da oynadığı takımının antrenmanlarına otobüs ile gidip gelmekte idi. 07 Haziran 2016 tarihinde Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'a oradan İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer olmuştur.