Emre Mor'un Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Emre Mor transferinde büyük bir ilerleme kaydeden sarı-kırmızılılarda transferin bitmesi an meselesi. Son olarak Celta Vigo'daki alacaklarından vazgeçmeyen Emre transferi biraz zora sokmuş olsa da, genç futbolcunun Cimbom'da alacağı ücret bile belli oldu. İşte yakın zamanda açıklanması beklenen transferle ilgili son gelişmeler...

17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





