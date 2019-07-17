Emre Mor'un Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Emre Mor'un Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Emre Mor transferinde büyük bir ilerleme kaydeden sarı-kırmızılılarda transferin bitmesi an meselesi. Son olarak Celta Vigo'daki alacaklarından vazgeçmeyen Emre transferi biraz zora sokmuş olsa da, genç futbolcunun Cimbom'da alacağı ücret bile belli oldu. İşte yakın zamanda açıklanması beklenen transferle ilgili son gelişmeler...
17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:28
Emre Mor'un Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu

Galatasaray'ın imzaya beklediği Emre Mor için bir pürüz biterken bir pürüz başlıyor.

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Emre Mor'un Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu

Başkan Mustafa Cengiz, "Kısa zamanda KAP açıklaması gelir" yorumunu yaptığı Emre için menajerlik firması araya girmiş ve transferin tamamlanmasını engellemişti.

Emre Mor'un Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu

Menajerlik şirketinin ikna edilmesinin ardından transferin bitmesi beklenirken bu kez de Emre'nin alacakları çıktı ortaya...

Emre Mor'un Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu

Genç yıldızın, Celta Vigo'daki alacağını bırakmaya yanaşmadığı, İspanyolların da ödeme yapmak istemediği bildirildi.

Emre Mor'un Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu

Emre Mor'un transferinde bir engelle daha karşılaşan Galatasaray yönetiminin, oyuncu ve Celta Vigo ile sürekli görüş alış verişinde bulunduğu öğrenildi.

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