Galatasaray bir transferi daha bitirdi!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Fernando'nun takımdan ayrılmasının ardından orta saha için girişimlerini hızlandıran Sarı-Kırmızılı cepheden gün içerisinde Jean Michael Seri ile her konuda anlaşıldığı ve transferin kısa bir süre içerisinde duyurulacağına dair bilgiler gelmişti. Bu gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılılar bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Terim'in çok istediği o isimle anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

16 Temmuz 2019 Salı 22:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





