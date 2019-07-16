Galatasaray bir transferi daha bitirdi!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Fernando'nun takımdan ayrılmasının ardından orta saha için girişimlerini hızlandıran Sarı-Kırmızılı cepheden gün içerisinde Jean Michael Seri ile her konuda anlaşıldığı ve transferin kısa bir süre içerisinde duyurulacağına dair bilgiler gelmişti. Bu gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılılar bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Terim'in çok istediği o isimle anlaşma sağlandı. İşte detaylar...
16 Temmuz 2019 Salı 22:51
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Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.
Geçtiğimiz günlerde 3 transferini birden resmen açıklayan sarı-kırmızılılar Adem Büyük, Babel, Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı'yı kadrosunu katmış Emre Mor ve Jean Michael Seri ile de büyük ölçüde anlaşmıştı.
Mücadele edeceği tüm kulvarlarda zirveyi hedefleyen Galatasaray, alternatifli bir kadro için çalışmalarını sürdürüyor.