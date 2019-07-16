Galatasaray orta saha sorununu çözdü!

Galatasaray'da gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Fatih Terim liderliğinde transferlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Ozornwafor, Adem Büyük gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Birçok isimle de yollarını ayıran Aslan, Fernando Reges'i Sevilla'ya satmış, Badou Ndiaye ile ise sözleşme yenilememiş. Bu gelişmelerden sonra Fatih Terim'in orta saha için acil transfer talimatı vermiş ve girişimler başlamıştı. Galatasaraylı kurmayların girişimleri sonuç verdi ve Galatasaray orta saha konusunda mutlu sona ulaştı.

16 Temmuz 2019 Salı 19:58 Güncelleme: 16.07.2019 20:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





