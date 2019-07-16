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Ters köşe... Emre Mor'un menajeri Galatasaray'a kazık attı! Son dakika transfer haberleri
Galatasaray ile transfer görüşmesi halinde olan Emre Mor cephesinden ters köşe! Son dakika gelişmesine göre menajeri işi bitirmek için Fransa'ya uçtu. Emre Mor'un yeni adresi olması için yoğun mesai harcanan kulüp de belli oldu. İşte detaylar...
16 Temmuz 2019 Salı 17:22
Güncelleme: 16.07.2019 17:27
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Bonservisi La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da bulunan ve Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmak için menajeriyle İstanbul'a gelen Emre Mor transferinde Galatasaray'a şok haber...
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France Footbal'un haberine göre; genç futbolcunun menajeri, Galatasaray ile görüşmelerin sürdüğü esnada futbolcuyu Fransız devine önerdi.
Lucas Ocampos'u Sevilla'ya satan, Mario Balotelli ile yollarını ayıran Marsilya'nın yeni oyuncu aradığına dikkat çeken Fransız basını, Emre'nin menajeri ile Marsilya'nın görüştüğünü belirtti.
ZUBIZARETTA: "HAYIR, İSTEMEYİZ"
Ancak Marsilya'nın sportif direktörü Andoni Zubizarreta'nın Emre transferi ile ilgilenmediği ve menajerine olumsuz cevap verdiği kaydedildi.
Emre Mor'un menajerlik şirketi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile transfer vetosunun ortadan kalktığını ve Türk futbolcunun transfer yapmasında bir engel kalmadığını açıklamıştı.